Ajax vs AEK Atenas EN VIVO en partido correspondiente a la Champions League

Ajax visitará a AEK Atenas EN VIVO el martes a las 12:55 p.m. en el Estadio Olímpico de Atenas, en el encuentro correspondiente a la jornada 5 de la fase de grupos de la Champions League. La transmisión estará a cargo de FOX Sports, además podrás seguir el minuto a minuto vía Libero.pe.

Con la consigna de asegurar la clasificación a la siguiente ronda, el club liderado por Erik ten Hag asumirá el compromiso con la certeza de ganar para mantenerse, por lo menos, como el segundo equipo del Grupo E con mejor puntaje.

Con el respaldo psicológico por haber sumado doce encuentros seguidos sin perder, el equipo de los ‘ajacieden’ tiene la obligación de sumar para dejar que Benfica lo alcance, a dos fechas de terminar con la fase de grupos.

Por su lado, el AEK Atenas viene con un panorama desalentador de cara a la Champions League, pues en las cuatro jornadas jugadas no ha podido sumar ningún punto y fue abatido por todos sus rivales, siendo descartado para mantenerse en competencia.

Sin embargo, el estratega Marinos Ouzounidis aseguró que tiene la proyección de ganar el encuentro en casa, para deshacerse de la mala racha que los persigue desde la Liga de Campeones hasta la Superliga de Grecia.

Ajax y AEK Atenas se han visto las caras en tres oportunidades, con el club de Ámsterdam victorioso en todas las oportunidades. La última vez que se enfrentaron fue el 19 de setiembre en la primera fecha de la presente edición de la Champions League.

Probables alineaciones del Ajax vs AEK Atenas:

Ajax: Onana, Mazraoui, de Ligt, Blind, Tagliafico, Schone, van de Beek, de Jong, Neres, Dolberg, Tadic.

DT. E. Ten Hag

AEK Atenas: Barkas, Bakakis, Lambropoulos, Cosic, Hult, Simoes, Alef, Bakasetas, Livaja, Mantalos, Ponce.

DT. M. Ouzounidis

Guía de canales del Ajax vs AEK Atenas:

Argelia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 11, beIN Sports HD 1

Andorra RMC Sport 1

Angola SuperSport 5 Africa

Australia Optus Sport

Austria DAZN

Azerbaiyán CBC Sport Azerbaijan

Bahréin beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 11, beIN Sports HD 1

Bangladésh Sony Six HD, Sony LIV, Sony Six

Bélgica Proximus 11+

Benín Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 5 Africa

Bután Sony LIV, Sony Six HD, Sony Six

Botsuana SuperSport 5 Africa

Brasil Esporte Interativo Plus, TNT Brazil, TNT Go

Brunei beIN Sports Connect Malaysia, Astro Go

Bulgaria MAX Sport 3

Burkina Faso Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 5 Africa

Burundi SuperSport 5 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique

Camboya Goal.com

Camerún Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 5 Africa

Canadá DAZN

Cape Verde SuperSport 5 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique

República Centroafricana SuperSport 5 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique

Chad Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 5 Africa, beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 11, beIN SPORTS CONNECT

China PPTV Sport China

Comoras SuperSport 5 Africa

Congo Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 5 Africa

RD del Congo SuperSport 5 Africa

Islas Cook Sky Sport 2 NZ

Cote D'Ivoire SuperSport 5 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique

Croacia Planet Sport 1

Chipre Cytavision Sports HD, Cytavision Sports 1, Cytavision Live

República Checa O2 TV

Dinamarca Viaplay Denmark, TV3 Sport

Yibuti beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 11, Canal+ Sport 2 Afrique, beIN SPORTS CONNECT, SuperSport 5 Africa

Egipto beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 11, beIN SPORTS CONNECT

Guinea Ecuatorial SuperSport 5 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique

Eritrea SuperSport 5 Africa

Etiopía SuperSport 5 Africa

Fiyi Sky Sport 2 NZ

Finlandia C More Sport 1, C More Suomi

Francia RMC Sport en direct, RMC Sport 1

Gabón Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 5 Africa

Gambia Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 5 Africa

Alemania DAZN

Ghana SuperSport 5 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique

Guinea SuperSport 5 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique

Guinea-Bissau Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 5 Africa

Hong Kong 602 HD Sports 2, 662 Sports 2, beIN Sports Connect Hong Kong

Hungría Spíler2

India Sony Six, Sony LIV, Sony Six HD

Indonesia K-Vision

Internacional UEFA Champions League App

Irán beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 11, beIN SPORTS CONNECT

Iraq beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 11, beIN SPORTS CONNECT

Irlanda BT Sport Live, Virgin TV Go, BT Sport 1

Italia Sky Calcio 4, SKY Go Italia

Japón DAZN

Jordania beIN Sports HD 11, beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

Kenia SuperSport 5 Africa

Kiribati Sky Sport 2 NZ

Kuwait beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 11

Laos Goal.com

Líbano beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 11

Lesoto SuperSport 5 Africa

Liberia SuperSport 5 Africa

Libia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 11, beIN Sports HD 1

Luxemburgo RMC Sport 1

Macao TDM Desporto

Antigua República Yugoslava de Macedonia MaxTV Go

Madagascar SuperSport 5 Africa

Malaui SuperSport 5 Africa

Malasia beIN Sports Connect Malaysia, Astro SuperSport 3, Astro Go

Maldivas Sony Six, Sony LIV, Sony Six HD

Malí Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 5 Africa

Marshall Islands Sky Sport 2 NZ

Mauritania Canal+ Sport 2 Afrique, beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 11

Mauricio RMC Sport 1, SuperSport 5 Africa

Monaco RMC Sport 1

Marruecos beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 11, beIN Sports HD 1

Mozambique SuperSport 5 Africa

Namibia SuperSport 5 Africa

Nauru Sky Sport 2 NZ

Nepal Sony LIV, Sony Six HD, Sony Six

Países Bajos Ziggo Sport Voetbal

Nueva Zelanda Sky Sport 2 NZ, SKY Go NZ

Níger SuperSport 5 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique

Nigeria SuperSport 5 Africa, SuperSport 5 Nigeria, Canal+ Sport 2 Afrique

Niue Sky Sport 2 NZ

Noruega Viaplay Norway, Viasport 1

Omán beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 11, beIN Sports HD 1

Pakistán Sony LIV, Sony Six HD, Sony Six

Palau Sky Sport 2 NZ

Palestinian Territory beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 11, beIN SPORTS CONNECT

Filipinas Goal.com

Polonia IPLA, Polsat Sport Premium 1

Qatar beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 11, beIN SPORTS CONNECT

Rumania Telekom TV Live, Digi Sport 1 Romania

Rusia Матч! Футбол 1, НТВ+ Спорт Онлайн

Ruanda Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 5 Africa

Samoa Sky Sport 2 NZ

Sao Tome And Principe SuperSport 5 Africa

Arabia Saudita beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 11, beIN Sports HD 1

Senegal SuperSport 5 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique

Seychelles SuperSport 5 Africa

Sierra Leona Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 5 Africa

Singapur beIN Sports Connect Singapore

Islas Salomón Sky Sport 2 NZ

Somalia beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 11, beIN SPORTS CONNECT

Sur África SuperSport 3, SuperSport 5 Africa, SuperSport Maximo

Sudán del Sur SuperSport 5 Africa, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 11, beIN Sports HD 1

España Movistar Liga de Campeones 2, Movistar+

Sri Lanka Sony Six HD, Sony Six, Sony LIV

Sudán beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 11

Suazilandia SuperSport 5 Africa

Suecia Viaplay Sweden, TV6 Sweden

Suiza TeleClub Sport Live, RMC Sport 1

Siria beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 11

Tanzania SuperSport 5 Africa

Tailandia Goal.com

Togo Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 5 Africa

Tonga Sky Sport 2 NZ

Túnez beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 11, beIN SPORTS CONNECT

Turquía Digiturk Play, beIN CONNECT Turkey, beIN Sports 2 Turkey

Tuvalu Sky Sport 2 NZ

Uganda SuperSport 5 Africa

Ucrania OLL.tv

Emiratos Árabes Unidos beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 11, beIN Sports HD 1

Reino Unido BT Sport Live, BT Sport 1

Estados Unidos Univision Deportes En Vivo, UniMás, TNT USA, B/R Live, Watch TNT, Univision NOW

Vanuatu Sky Sport 2 NZ

Vietnam K+PM

Yemen beIN Sports HD 11, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

Zambia SuperSport 5 Africa

Zimbabue SuperSport 5 Africa

Horarios del Ajax vs AEK Atenas:

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 12:55 p.m.

Estados Unidos: 12:55 p.m. (ET) / 9:55 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 11.55 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 1.55 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 2.55 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 8.55 p.m.