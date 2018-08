Pep Guardiola se rinde ante Bernardo Silva: "Ahora mismo, el City es él y 10 jugadores más"

El Manchester City alzó su primer título de la temporada luego de vencer por 2-0 al Chelsea en la Community Shield gracias a un doblete del 'Kun' Agüero, sin embargo, la figura para Pep Guardiola fue Bernardo Silva.

"Su actuación fue una obra maestra", aseguró el DT del Manchester City en rueda de prensa.

Bernardo Silva, que adelantó su vuelta a los trabajos con el Manchester City tras el Mundial Rusia 2018, retrasó su posición ante el Chelsea -pasó de extremo a interior- y fue clave en el fútbol de su equipo. Tocó 58 balones, completó 36 de 41 pases -porcentaje de acierto del 86%- y realizó más regates (5) que nadie. Además, le dio la asistencia del 2-0 a Agüero.

"Todo el mundo sabe que los extremos quieren competir. Ahora mismo, esto es Bernardo y 10 jugadores más. Ahora mismo Bernardo está muy por encima del resto y por eso juego... pero esto son 11 meses y todo depende de lo que los jugadores me demuestren", afirmó Pep Guardiola.

El DT del Manchester City no escatimó en elogios al futbolista portugués. "Es inteligente, listo, es luchador, un competidor. Creo que es el jugador más querido en nuestro equipo y me ha vuelto a demostrar por qué. Vino antes de vacaciones y me demostró un montón de cosas. Hemos ganado al Chelsea por muchas razones, pero una de ellas es Bernardo Silva", sentenció.

EL DATO:

Bernardo Silva ha dado una asistencia en todas las competiciones que ha jugado con el Manchester City (Premier, Champions, FA Cup, League Cup y Community Shield).