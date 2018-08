Manchester City vs Chelsea EN VIVO ONLINE: hora y canal del partidazo por el título de la Community Shield

Manchester City se enfrentará al Chelsea este domingo 5 de julio EN VIVO EN DIRECTO por el título de la Community Shield. Este duelo irá desde las 9:00 a.m. (hora peruana) en el Estadio Wembley Stadium. Además podrás seguir ONLINE el minuto a minuto a través de Libero.pe.

La Community Shield es el duelo donde se enfrentan los campeones de la FA Cup y la Premier Legue de la última temporada. Este será la disputa del primer título del fútbol inglés.

Manchester City es el vigente campeón de la Premier Legue y enfrentará a los 'Blues' para iniciar oficialemente la temporada 2018-19. Los pupilos de Josep Guardiola esperan dar una buena imagen en esta presentación oficial. Los 'citizens' tienen un buen tridente ofensivo con Leroy Sane, Sergio Agüero y donde se suma Riyad Mahrez que fue fichado recientemente.

Ellos llegan muy motivados a este compromiso tras la agónica victoria ante el Bayern Múnich, remontando el 2-0 en contra al término de los 90 minutos.

Por su parte el Chelsea logró la FA Cup y aseguró su lugar en esta disputa. Los 'Blues' vienen de caer ante el Arsenal en la definición por penales por la International Champions Cup, este encuentro le servirá para reencontrarse con el triunfo y darle una alegría y título a sus hinchas.

Antecedentes. Manchester City y el Chelsea ya se enfrentaron por este título y culminó 3 - 2 a favor de los 'citizens'.

Posibles alineaciones del Manchester City vs Chelsea:

Chelsea: Willy Caballero; César Azpilicueta, David Luiz, Antonio Rudiger, Marcos Alonso; Jorginho, Cesc Fábregas, Ross Barkley; Pedro, Callum Hudson-Odoi, Álvaro Morata.

Manchester City: Claudio Bravo; Kyle Walker, Vincent Kompany, Nicolás Otamendi, Bernard Mendy; Fernandinho; David Silva, Phil Foden; Riyad Mahrez, Leroy Sané; Sergio Agüero.

HORARIOS DEL MANCHESTER CITY VS. CHELSEA:

Perú: 9:00 am.

Argentina: 11:00 am.

México: 9:00 am.

Ecuadro 9:00 am.

Bolivia 10:00 am.

Chile: 10:00 am.

Colombia: 9:00 am.

Estados Unidos (Florida): 10:00 am.

España 4:00 pm.

INTERNET: ¿cómo seguir ONLINE el partido entre Chelsea y Manchester City por la FA Community Shield?

El partido entre Chelsea y Manchester City por la FA Community Shield podrás seguirlo a través de la web de Libero.pe qué hará un MINUTO A

MINUTO con todas las incidencias en los 90 minutos de juego. Al finalizar el encuentro te mostrará un resumen con los goles del cotejo.