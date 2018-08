Chelsea: Álvaro Morata contó su drama tras su pobre cierre de temporada

Álvaro Morata no cerró la temporada en buen nivel con el Chelsea y cuando ya se hablaba de su partida, este confirmó que se quedará en el conjunto londinense para recuperar su nivel.

Eso sí, el ex Real Madrid confesó lo difícil que fue vivir ese amargo momento e incluso no quería ni salir de su casa de la impotencia. Hoy jura que ve una luz al final del túnel.

"Tenía un bloqueo en la cabeza y no quería hablar con nadie. No quería escuchar a nadie. Sólo quería quedarme en casa. Probablemente no fue depresión, pero sí algo similar. En el fútbol todo es cuestión de la cabeza y en el último año sufrí en este aspecto, porque vine al Chelsea con muchas expectativas, con mucha presión", dijo el artillero español para The Mirror.

Además, Morata aseguró que tenía varias ofertas, pero decidió permanecer en la Premier League por su revancha.

"Lo más fácil hubiera sido dejar el Chelsea este año. Pude haber vuelto a Italia. Mi esposa, además, es italiana. También pude haber regresado a España. Tuve muchas ofertas, más dinero... Pero quiero pelear. Quiero cambiar el pasado y decidí quedarme en el Chelsea", dijo.

Finalmente, el delantero aseguró que el nacimiento de sus hijos, el pasado 29 de julio, fue importante para salir del hoyo

"Es la mejor sensación de mi vida. ¡Leonardo es tranquilo y Alessandro está un poco loco! Lo único que tengo ahora en mi cabeza es marca, marcar y marcar. Y luego volver a casa y quedarme con mis bebés y mi esposa", culminó.

EL DATO

Morata utilizará el dorsal 29 en la espalda en homenaje al nacimiento de sus gemelos.