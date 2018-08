Real Madrid vs. Juventus EN VIVO ONLINE por la International Champions Cup 2018

De poder a poder. El Real Madrid se mide fuerzas este sábado a la Juventus en el marco de la International Champions Cup 2018 en FedEx Field, Maryland. El duelo arrancará desde las 5:05 p.m. (hora peruana) y será transmitido por DirecTV Sports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto en Libero.pe

Llegó la hora que la pelotita empiece a rodar y con ello se acaben todas las especulaciones que se armaron durante la semana. Julen Lopetegui, entrenador blanco, mandará desde el vamos Gareth Bale. En tanto, Massimiliano Allegri le pone todas esperanzas a Miralem Pjanić. Ambos técnicos no se guardarán nada.

Pese a que Luka Modrić no estará presente en el 'verde', ello no es impedimento para que no se hable del croata que figura en la órbita del Inter de Milán, escuadra que pretende dar el golpe en este mercado de fichajes.

Por ello, Lopetegui pondrá toda la carne al asador para que así dejen de colocarlo en el cuadro 'neroazzurro' y, además, lavarse la cara tras la derrota sufrida a manos del Manchester United (1-2). Gareth Bale, quien disputó todo el primer tiempo ante los 'Red Devils', es el llamado a dejar su firma en Maryland.

De otro lado, Massimiliano Allegri confía en lo que pueda sacar del sombrero Pjanić, quien es encargado de manejar los hilos en el equipo. El bosnio se apoyará en el mediocampo con Claudio Marchisio. Andrea Favilli, a su vez, será el único hombre en punta. El atacante de 21 años marcó un doblete en el triunfo 2-0 sobre el Bayern Múnich.

Si bien es un partido "amistoso" y no está en disputa ningún título, todavía hay sed de revancha en Turín por la última vez que chocaron: final de la Champions League 2016-17. Como se sabe, el Madrid se impuso 4-1 sobre la 'Vecchia Signora' con una gran actuación de Cristiano Ronaldo (no estará), hoy jugador de la 'Juve'.

[RESUMEN DEL M.UNITED - R. MADRID POR LA ICC 2018]





[RESUMEN DEL BENFICA - JUVENTUS POR LA ICC 2018]





REAL MADRID VS. JUVENTUS | ALINEACIONES PROBABLES

Real Madrid: Keylor Navas; Theo Hernández, Jesús Vallejo, Nacho Fernández, Daniel Carvajal; Dani Ceballos, Marcos Llorente; Gareth Bale, Isco, Vinícius Jr. y Borja Mayoral.

Juventus: Mattia Perin; João Cancelo, Mehdi Benatia, Andrea Barzagli, Mattia De Sciglio; Claudio Marchisio, Emre Can, Miralem Pjanić, Roberto Pereyra; Federico Bernardeschi y Andrea Favilli.

REAL MADRID VS. JUVENTUS | HORARIOS

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 5:05 p.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 4:05 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 6:05 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 7:05 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 12:00 a.m. (domingo)

CANALES

Argentina: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Latin America

Bolivia: Fox Sports Cono Sur

Brasil: Fox Sports 2 Brazil

Chile: Fox Sports Cono Sur, Fox Sports 1 Chile, FOX Play Latin America

Colombia: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Latin America, Fox Sports Colombia

Costa Rica: FOX Play Latin America

República Dominicana: FOX Play Latin America

Ecuador: FOX Play Latin America, Fox Sports Cono Sur

El Salvador: FOX Play Latin America

Guatemala: FOX Play Latin America

Honduras : FOX Play Latin America

México: FOX Play Latin America

Nicaragua: FOX Play Latin America

Panamá: FOX Play Latin America

Paraguay: Fox Sports Cono Sur

Perú: FOX Play Latin America, Fox Sports Cono Sur

Trinidad y Tobago: FOX Play Latin America

Estados Unidos: FOX Soccer Match Pass, FOX Deportes

Uruguay: FOX Play Latin America, Fox Sports Uruguay, Fox Sports Cono Sur

Venezuela: FOX Play Latin America

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online el Real Madrid vs. Juventus?

Si quieres seguir el Real Madrid - Juventus, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen al finalizar el encuentro.