Arsenal vs Chelsea EN VIVO EN DIRECTO ONLINE vía ESPN Y DirecTV por la International Champions Cup 2018

Arsenal y Chelsea se medirán este miércoles 1 de agosto en el recinto del Aviva Stadium (Dublín, República de Irlanda), a las 7:05 p.m. (hora peruana) EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por la International Champions Cup 2018, la cual será transmitida por ESPN y DirecTV Sports.

El elenco 'gunner' está afinando los últimos detalles sabiendo que está cerca de concluir la pretemporada europea y que el inicio de una campaña nueva está cada vez más cerca. Los 'pupilos' de Unai Emery han sumado 2 partidos de la International Champions Cup, con saldo de una victoria y una paridad con caída en penales.

Arsenal viene de lograr un contundente triunfo 5-1 sobre su similar del París Saint Germain; con doblete de Alexandre Lacazette y goles de Mesut Özil, Robin Holding y Eddie Nketiah.

Por su parte, Chelsea también está cerrando sus cotejos de exhibición y quiere hacerlo de buena manera; sabiendo que su temporada inicia este domingo 5 de agosto en la Community Shield.

Los dirigidos por Maurizio Sarri llegan a una nueva edición del clásico londinense tras vencer por penales 5-4 al Inter de Milán el pasado sábado por el torneo internacional.

Arsenal: Leno; Bellerín, Mustafi, Sokratis, Kolasinac; Elneny, Torreira, Iwobi, Mkhitaryan; Özil y Lacazette

DT: Unai Emery

Chelsea: Bulka; Zappacosta, Ampadu, David Luiz, Alonso; Fábregas, Jorginho, Barkley; Pedro, Hudson y Morata

DT: Maurizio Sarri

