Real Madrid vs Manchester United EN VIVO EN DIRECTO ONLINE vía DirecTv Sports por la International Champions Cup 2018

El conjunto del Real Madrid y Manchester United se enfrentarán este martes 31 de julio en el Estadio Sun Life, Miami, a las 7:05 p.m. (hora peruana) EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por la International Champions Cup 2018, la cual será transmitida por DirecTv y Fox Sports.

Será el primer partido de la era de Julen Lopetegui como estratega del conjunto 'blanco': los principales aditivos serán la ausencia de Zinedine Zidane - quién se marchó tras ganar la décimo tercera Champions para el Madrid - y la de Cristiano Ronaldo, quién decidió recalar en la Juventus.

Los 'merengues' no presentan lesionados ni sancionados para este amistoso, no obstante, no podrá contar con los seleccionados que disputaron la final de la Copa del Mundo Rusia 2018: Luka Modric, Kovacic y Varane. Sin embargo, la principal atracción será el titularato de Vinicius Junior.

⚽🆚🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ¡Mientras nos preparamos para el partido frente al @ManUtd_Es, disfruta con nuestros GOLES contra equipos ingleses en las pasadas seis pretemporadas! #RMTour pic.twitter.com/xPflZUp71q — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 30 de julio de 2018

Por su parte, Manchester United viene de empatar a uno ante el Milán y de perder estrepitosamente ante el subcampeón de Europa, el Liverpool, por 1-4. El once inicial será el mismo, al igual que en los anteriores choques.

Lo que le juega en contra es la molestia del entrenador portugués, José Mourinho, debido al retraso de la llegada de los refuerzos a tierras norteamericanas. El 'luso' sabe la exigencia que tendrá esta temporada será más que dura y la ausencia de las practicas dificulta el alcanzar los objetivos planteados.

POSIBLES ALINEACIONES

Real Madrid: Kiko Casilla; Odriozola, Vallejo, Javi Sánchez, Theo Hernández; Valverde, Marcos Llorente, Ceballos; Bale, Benzema y Vinicius.

DT: Julen Lopetegui.

Manchester United: Lee Grant; Darmian, Fosu-Mensah, Christopher Smalling, Axel Tuanzebe, Mitchell, Scott McTominay, Ander Herrera, Andreas Pereira, Juan Mata y Alexis Sánchez.

DT: José Mourinho.

HORARIOS DEL REAL MADRID VS MANCHESTER UNITED

Perú: 7.05 a.m.

España: 2.05 p.m.

España (Islas Canarias): 1.05 p.m.

México: 7.05 a.m.

Estados Unidos (Washington, Atlanta, Miami, Nueva York): 8.05 a.m.

Estados Unidos (Texas): 7.05 a.m.

Estados Unidos (Las Vegas): 5.05 a.m.

Colombia: 7.05 a.m.

Ecuador: 7.05 a.m.

México: 7.05 a.m.

Argentina: 9.05 a.m.

Chile: 9.05 a.m.

Uruguay: 9.05 a.m.

Paraguay: 9.05 a.m.

Venezuela: 9.35 a.m.

Bolivia: 9.35 a.m.

GUIA DE CANALES DEL REAL MADRID VS MANCHESTER UNITED

Perú: DIRECTV Play Deports y DIRECTV Sports Perú.

Argentina DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Argentina

Chile: DIRECTV Sports Chile y DIRECTV Play Deportes.

Colombia DIRECTV Sports Colombia y DIRECTV Play Deportes.

Francia: beIN Sports 1 y beIN SPORTS CONNECT.

Alemania: DAZN, Sport1 Germany, OneFootball y Sport1 + Germany.

Italia: SKY Go Italia y Sky Sport Serie A.

España: Movistar+, LaLiga TV, beIN LaLiga y beIN Sports Connect España.

Inglaterra: Premier Sports.

Estados Unidos: ESPN+, ESPN Deportes Radio, ESPN Deportes, ESPN y ESPN Deportes+.

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay y DIRECTV Play Deportes.

Venezuela: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Venezuela.

Canales: 602, 610, 612, 614, 615, 616 y 617

Canales HD: 1602, 1610, 1612, 1614, 1615, 1616 y 1617