FIFA anunció la lista de nominados a ser el mejor entrenador del 2018 [VIDEO]

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) publicó la lista de los once estrategas que se postulan a conseguir el "Premio The Best FIFA", galardón que se otorgan las principales figuras del deporte rey.

Dicho trofeo fue creado en el 2016 a modo de sustitución del FIFA Balón de Oro, distinción individual creada en el 2010 y que se entregaba anualmente al mejor jugador de fútbol en el mundo.

Los dos directores técnicos en conseguir dicha condecoración fueron Claudio Ranieri y Zinedine Zidane. El italiano fue premiado debido a la histórica conquista de la Premier League con Leicester City, mientras que el francés recibió dicha medalla por su labor en el Real Madrid.

Aquí te dejamos la lista de los once DT's que tentarán escribir su nombre en la historia de fútbol.

OFFICIAL | The nominees for #TheBest FIFA Men’s Coach 2018:

Massimiliano Allegri

Stanislav Cherchesov

Zlatko Dalic

Didier Deschamps

Pep Guardiola

Jurgen Klopp

Roberto Martinez

Diego Simeone

Gareth Southgate

Ernesto Valverde

Zinedine Zidane



1) Massimiliano Allegri - DT de Juventus

El técnico 'tano' realizó un buen papel en la Champions con los 'Bianconeros'. Fue eliminado - en el último minuto - a manos del Real Madrid con el polémico penal de Mehdi Benatia sobre Lucas Vásquez.

2) Stanislav Cherchesov - DT de la selección de Rusia

El ex portero de la URSS y de Rusia ilusionó a los suyos. Pudo clasificar a las semifinales de su Copa, sin embargo, cayeron en la tanda de penales frente a Croacia.

3) Zlatko Dalic - DT de Croacia

El juego aguerrido de los 'balcánicos' fue secundado con la tenacidad de su entrenador, a quién no le tembló la mano para expulsar a Kalinic tras una supuesta indisciplina.

4) Didier Deschamps - DT de Francia

El excapitán de los 'Galos' en Francia 1998 se cobró su revancha de la Eurocopa 2016 logrando la segunda estrella para el 'Gallito'.

5) Pep Guardiola - DT del Manchester City

Algunos - como Scholes y Shearer - lo sindican como el principal responsable del resurgimiento de la selección inglesa. Arrasó en la Premier League.

6) Jürgen Klopp - DT del Liverpool

El alemán llevó a los 'Reds' a otra final de Champions. Su juego vertical caló perfecto en el conjunto de Anfield.

7) Roberto Martínez - DT de Bélgica.

Fue la 'sorpresa' de la Copa del Mundo Rusia 2018. Una desatención frente a Francia les costó la final.

8) Diego Simeone - DT del Atlético de Madrid

El 'Cholo' volvió a conseguir una nueva Europa League para el 'Atleti'. De local se volvió imbatible a pesar de la decepción en la Champions.

9) Gareth Southgate - DT de Inglaterra

El inglés capitalizó sus recursos devolviendo - así - el optimismo de 'Los Tres Leones'.

10) Ernesto Valverde - DT del Barcelona

Consiguió un doblete: Liga y Copa. Logró una campaña sin partidos perdidos, sin embargo, la dura derrota en Roma es su principal sombra negra.

11) Zinedine Zidane - DT del Real Madrid

'Zizou' consiguió la décimo tercera orejona - tercera consecutiva - para el Real Madrid. Decidió irse del Bernabéu en su mejor momento.