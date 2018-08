Romelu Lukaku: "Mourinho me envía videos divertidos"

José Mourinho es considerado uno de los entrenadores más mediáticos del fútbol. A puertas de iniciar su tercera temporada al frente del Manchester United, el luso vuelve a estar en el 'ojo de la tormenta' por ser el gran culpable de la nefasta campaña que vienen haciendo en la International Champions Cup 2018.

Ante ello, Romelu Lukaku salió al frente para 'defenderlo a capa y espada' al técnico portugués. Para el belga, 'The Special One' tiene buen sentido de humor y no es como lo 'pintan' en los medios internacionales. Asimismo, recalcó que siempre está en comunicación con sus jugadores.

"Cuando está molesto, es el tipo de persona al que realmente se le nota. Pero eso debería ser aceptado porque es un entrenador que quiere ganar. Veo una imagen totalmente diferente de él en la que es genial. Hacemos bromas, me envía consejos o vídeos divertidos", agregó Lukaku en una entrevista publicada a 'Business Insider'.

Como se sabe, el 'Demonio' llegó al United el verano pasado por 80 millones de euros. El delantero belga marcó 27 goles en 51 partidos con los 'Red Devils', quienes disputarán la Champions League 2018-19.

EL DATO:

Romelu Lukaku marcó 88 goles en 166 partidos en el Everton, su último equipo.