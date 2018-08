El Manchester United tiene en su punto de mira a Boateng

Cuando diversos medios deportivos internacionales daban por hecho el acuerdo entre el Bayern Múnich y París Saint-Germain por Jérôme Boateng, el Manchester United es el último club que aparece en escena para hacerse con los servicios del defensor alemán de origen ghanés.

Desde Alemania informan que José Mourinho, entrenador de los 'Red Devils', ha demandado a la directiva el fichaje del central para que acompañe en la zaga a Eric Bailly. 'Mou' está cansado de esperar la respuesta de Yerry Mina, jugador del Barcelona.

Según desvela el diario 'Bild', en su versión digital de hoy, Mourinho pretende reforzar sus líneas con la incorporación de Boateng. El técnico luso no está a gusto con el desempeño que tuvo el sueco Victor Lindelöf, quien no se ha podido adaptar al grupo y a su ideología.

El Manchester United, con la finalidad de ganar la puja al PSG, está dispuesto a ofrecer a Anthony Martial en la operación. El francés no figura en los planes de 'The Special One' y no vería descabellado llegar al Allianz Arena.

EL DATO:

Jérôme Boateng registra 258 partidos con el Bayern Múnich.