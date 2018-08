PSG se encuentra tras los pasos del defensor de Manchester United

Marcos Rojo quiere cambiar de equipo. El defensor central argentino no ha tenido las oportunidades suficientes la temporada pasada con la camiseta del Manchester United. Jugó doce encuentros y él siente que necesita mostrarse más. A sus 28 años, el Paris Saint-Germain preguntó por él. También lo hizo otro club de la Ligue 1.

José Mourinho no quiere saber nada del defensor argentino. Cree que es suficiente con los jugadores que ya tiene como titulares y no lo tendrá en los planes para esta temporada. Es uno de los principales motivos por los que Marcos Rojo no quiere seguir en la ciudad de Mánchester. Además del PSG, otro de los equipos de la liga de Francia que lo quieren es el Olympique de Marsella.

PUEDES VER: Cristian Bogado reveló conmovedora historia de Marcos Rojo y el amor por su madre

A pesar de esto, Marcos Rojo firmó hace poco la extensión de su contrato hasta el 2021. Su cláusula de rescisión no es tan alta, algo que puede ser manejado por otros equipos para sumarlo a sus filas. El mercado de transferencias cierra el 31 de agosto y cualquier cosa puede pasar en estos días.

Más allá de las ofertas que puedan llegarle al Manchester United desde Francia, también se sumaría un equipo de la Premier League a la puja. Según 'The Sun', el Everton está en busca de un defensor central para esta temporada. Lo de Yerry Mina sigue siendo incierto y han visto en Marcos Rojo la posibilidad de cubrir esa posición.

NO TE LO PIERDAS: Periodista argentino se quiebra en plena narración del gol de Marcos Rojo [VIDEO]

Recordemos que el defensor central argentino estuvo presente en la reciente Copa del Mundo. Marcos Rojo hizo el gol definitivo en la fase de grupos ante Nigeria para seguir en carrera. Lamentablemente, para los intereses de la selección de Argentina, se quedaron en octavos de final a manos de Francia, que ganó en los noventa minutos por un marcador de 4-3.