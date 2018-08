El futuro incierto de Anthony Martial en el Manchester United

El volante francés, Anthony Martial, volvió a los entrenamientos del Mancheser United este viernes tal y como lo había mencionado en su cuenta de Twitter. No obstante, su ausencia por paternidad en la gira por Estados Unidos de los 'Red Devils' podría pasarle factura en su futuro.

Martial enfureció al entrenador portugués, José Mourinho, al dejar la pretemporada para asistir al nacimiento de su segundo hijo y no regresar. "Anthony Martial tiene el bebé y después de que nazca el bebé, hermoso bebé, lleno de salud, gracias a Dios, él debería estar aquí y él no está aquí", expresó a MUTV.

Al ser consultado sobre la continuidad en el equipo de Old Trafford del extremo de 22 años, 'Mou' señaló que no era el indicado para brindar dicha aseveración. "Es mejor que Karen responda [la encargada de prensa del United], si ella quiere responder" mencionó, pero ante la presión emitió un "no sé" que pone en duda la continuidad del 'galo'.

Estas declaraciones habrían incomodado a Martial, quien respondió mediante su cuenta de Twitter: "Mi familia siempre antes que todo". La tensión invade Carrington (lugar donde concentra el club ingles).

EL DATO

Anthony Martial habría sido puesto en venta a pedido de José Mourinho: Manchester United lo tasó en 70 millones de libras.