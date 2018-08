Anthony Martial rompió su silencio: "Mi familia siempre antes que todo"

El extremo francés, Anthony Martial, ha respondido - mediante su cuenta oficial de Twitter - a los cuestionamientos que ha recibido entorno a su ausencia en los entrenamientos del Manchester United en su gira por Estados Unidos.

"Gracias a todos por sus mensajes. Mi pequeño Swan está bien, para la madre fue más difícil, pero gracias a Dios ella está mejor ahora. Lo siento, pero mi familia siempre irá antes que todo. Volver mañana (jueves) en Manchester", escribió.

Merci à tous pour vos messages. Mon petit Swan va bien, pour la maman ça était plus difficile mais Grâce à Dieu elle va mieux maintenant. Desolé mais ma famille passera toujours avant Tout... Retour demain à Manchester 💪🏾 — Anthony Martial (@AnthonyMartial) 1 de agosto de 2018

PUEDES VER: La actitud de Anthony Martial habría colmado la paciencia de José Mourinho

Esta declaración podría resquebrajar - aún más - la tórrida relación que mantiene con el entrenador de los 'Reds Devils', José Mourinho, quién decidió que el futbolista 'galo' sea declarado transferible.

NO TE LO PIERDAS: Le sale una nueva "novia" a Anthony Martial

Aparte de ello, la institución de Old Trafford ha decidido multarlo por la suma de 200 mil euros por no haber cumplido con la fecha establecida: Martial había recibido el permiso por paternidad, sin embargo, no acató la fecha de su incorporación.

EL DATO

Anthony Martial - de 22 años - llegó al Manchester United en la temporada 2015/16 procedente del Mónaco. Jugó 123 encuentros y anotó en 36 ocasiones.