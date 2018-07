Bayern Múnich vs Manchester City EN VIVO ONLINE: partidazo por la International Champions Cup

Bayern Munich vs. Manchester City este sábado 28 de julio de Fiesta Patrias en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida por la International Champions Cup. El partido se transmitirá EN VIVO ONLINE EN DIRECTO a partir de las 6.05 p.m. (hora peruana) por señal de DirecTV Sports y por Libero.pe.

El vigente campeón de la Premier League ha tenido un pésimo inicio de pretemporada pese a que casi todo su plantel titular está de vacaciones tras el Mundial de Rusia 2018. Y es que perdió sus primeros dos encuentros y urgen de una victoria porque están en el último lugar de la tabla de posiciones.

PUEDES VER: Liverpool remontó el partido 2-1 sobre Manchester City en la International Champions Cup [RESUMEN Y GOLES]

La escuadra de Pep Guardiola cayó por la mínima diferencia en su debut en el torneo contra el Borussia Dortmund. Para el segundo choque con Liverpool tuvo a Leroy Sané y a Riyad Mahrez, pero fue en vano pues los de Jurgen Klopp le voltearon el marcador 2-1 con goles de Salah y Mané.

El cuadro alemán inició el campeonato con el pie derecho al vencer 3-1 al PSG con goles de Javi Martínez, Renato Sanches y Zirkzee. 'Gigi' Buffon debutó como arquero en el combinado francés; así como Timothy Weah, hijo del mítico George Weah. Luego enfrentaron a la Juventus, pero perdieron 2-0 con groseros errores en defensa de los ‘bávaros’.

NO TE LO PIERDAS: La Juventus derrotó 2-0 al Bayern Múnich por la International Champions Cup 2018 [RESUMEN Y GOLES]

“James Rodríguez se unió ayer al equipo, pero no jugará (contra Manchester City) Es un jugador que ha crecido mucho. Me alegro mucho por él y creo que nos hará muy felices con su juego. Jugamos contra el Manchester City, un gran club que, como nosotros, no tendrá a su mejor once. Sin embargo, sacaremos muchas conclusiones del duelo”, sostuvo Nino Kovac, DT del Bayern.

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Bayern Munich: Sven Ulreich; Rafinha, Josip Stanisic, Javi Martinez, David Alaba; Arjen Robben, Oliver Meier, Paul Will, Renato Sanches, Franck Ribéry; y Sandro Wagner.

Manchester City: Claudio Bravo; Eric García, Jason Denayer, Cameron Humphreys, Oleksadr Zinchenko; Brahim Diaz, Douglas Luiz, Philip Foden; Bernardo Silva, Riyad Mahrez y Leroy Sané.

HORARIOS DEL BAYERN MUNICH VS. MANCHESTER CITY

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 6:05 p.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 5:05 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 7:05 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 8:05 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 1:05 a.m. (jueves)

CANALES DEL BAYERN MUNICH VS. MANCHESTER CITY

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Brasil: FOX Sports 1 Brasil

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica: ESPN Play Norte, ESPN Norte

República Dominicana: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Francia: beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT

Alemania: Sport1 Germany, OneFootball, DAZN

Guatemala: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Honduras : ESPN Norte, ESPN Play Norte

Italia: Sky Supercalcio HD, SKY Go Italia, Sky Sport Serie A

México: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Países Bajos: Fox Sports Go, Fox Sports 4

Nicaragua: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Panamá: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Portugal: Sport TV2

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico, ESPN Deportes Radio

España: beIN LaLiga, Movistar+, beIN Sports Connect España, LaLiga TV

Trinidad y Tobago: DIRECTV Sports Caribbean

Reino Unido: Premier Sports

Estados Unidos: ESPN+, ESPN Deportes, ESPN Deportes+, ESPN Deportes Radio, ESPN

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes