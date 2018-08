Chivas vs Toluca EN VIVO: por la fecha 3 del Apertura de la Liga MX

Chivas se mide a Toluca este domingo 5 de agosto por la fecha 3 del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX EN VIVO ONLINE EN DIRECTO a las 12:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio 'Nemesio Diez' vía TDN. El choque entre el 'rebaño' y los 'escarlatas' también podrás seguirlo minuto a minuto por Líbero.pe.

El feudo 'escarlata' vuelve abrir sus puertas para recibir el encuentro que reanuda la jornada 3 de la Liga MX, donde José Cardozo se reencontrará con su antiguo equipo.

Chivas de Guadalajara llega al encuentro con la urgencia de sumar puntos luego de haber perdido sus primeros dos cotejos del Apertura 2018.

"Debemos ser muy responsables y justos para poner el mejor equipo contra Toluca porque lo que importa es que Chivas juegue bien y gane", comentó José Cardozo en la previa.

NO TE LO PIERDAS: Ray Sandoval le anotó golazo a Gallese en el Veracruz-Morelia [VIDEO]

Por su parte, Toluca, vuelve a jugar frente a su afición después de haber perdido el duelo de la fecha anterior ante Puebla. Con aquel resultado, los dirigidos por Hernán Cristante se quedaron con solo 3 unidades en el 7mo puesto.

POSIBLES ALINEACIONES DE TOLUCA-CHIVAS

Toluca: Alfredo Talavera; Rodrigo Salinas, Osvaldo González, Fernando Tobio, Cristian Borja, Antonio Ríos, William Da Silva, Luis Quiñones, Rubens Sambueza, Alexis Canelo, Alexis Vega.

Chivas: Raúl Gudiño; Josecarlos Van Rankin, Jair Pereira, Hedgardo Marín, Edwin Hernández, Carlos Salcido, Orbelín Pineda, Isaac Brizuela, Javier López, Ángel Zaldívar; Alan Pulido.

HORARIOS DEL TOLUCA-CHIVAS

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 12.00 p.m.

Estados Unidos: 12.00 p.m. (ET) / 9.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 11.00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 1.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 2.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 7.00 p.m.

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE el TOLUCA-CHIVAS?

Si quieres seguir en Internet el Toluca vs Chivas, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.