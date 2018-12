Mourinho se olvida de Pogba y ahora carga contra este crack del United

En su momento se la juró al chileno Alexis Sánchez, luego se enfocó en hacerle la vida imposible a Paul Pogba. Ahora, el técnico del Manchester United carga contra uno de los futbolistas que más apostó en el último verano, Fred.

El exjugador del Shakhtar Donetsk era el llamado a apagar el incendio en la zona medular y apoyar al serbio Nemanja Matić; sin embargo, el brasileño no viene siendo tomado en cuenta por 'Mou', quien le ha puesto la cruz.

Fred compareció una entrevista al diario inglés 'Mirror' donde habla de diversos temas, entre ellos su poco protagonismo en los 'Red Devils'. El brasileño asegura que se viene esforzando al máximo en los entrenamientos, pero eso no lo ve el estratega portugués.

"He jugado muy poco en el United, así que es normal que Tite no haya podido evaluarme. El entrenador (Mourinho) ha escogido no ponerme en el equipo. Esa es su elección. Sigo haciendo mi trabajo y no puedo dejar que me afecte, tengo que ser paciente", disparó.

Cabe precisar que el conjunto inglés desembolsó 59 millones de euros al Shakhtar Donetsk por el fichaje de Fred, quien apenas suma 675 minutos - distribuidos en 10 cotejos- en lo que va de la presente temporada.

EL DATO:

José Mourinho ganó la Europa League 2016-17 dirigiendo al United.