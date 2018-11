Manchester United: José Mourinho lapida a Alexis Sánchez y asegura que no jugará hasta el otro año

Tras las revelaciones de la tensa relación que llevan Alexis Sánchez y José Mourinho, el entrenador portugués, fiel a su estilo, no se calló nada y salió a despejar los rumores. 'Mou' aseguró que la medida de no considerar al chileno es simplemente una decisión técnica.

No obstante, el entrenador luso no tuvo reparos en señalar que Sánchez, probablemente no jugará en lo que resta del año debido a unas molestias físicas que no le permiten al delantero jugar a plenitud.

"En cualquier otro club, cuando un jugador no está jugando es una simple decisión del entrenador. En nuestro club, cuando un jugador no juega siempre es porque no se comporta bien y tiene problemas disciplinarios. Por supuesto, este no es el caso (...) no quiero arriesgarme diciendo cuánto tiempo estará fuera, pero desde mi experiencia diría que no volverá a jugar este año", afirmó Mourinho.

Como se recuerda, el 'Niño Maravilla' maneja una oferta concreta del PSG, por lo que en el próximo mercado invernal podrían haber novedades con respecto a su futuro. De momento, José Mourinho parece no tenerlo dentro de sus planes futbolísticos.