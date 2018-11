Manchester United: Alexis Sánchez le puso la cruz a José Mourinho

El 'cortocircuito' entre Alexis Sánchez y José Mourinho llegó a su punto más caliente luego de que el portugués deje fuera de lista al delantero en la victoria que obtuvo Manchester United frente a Young Boys (1-0), misma que le valió la clasificación a los octavos de final de la Champions League.

Según apunta 'The Mirror' este último desaire colmó la paciencia de Sánchez quien ya tendría decidido empacar maletas más pronto que nunca. Y es que para Mourinho, el atacante no está en su mejor forma física, motivo por el que no lo tome en cuenta, percepción que no es compartida por el chileno.

Dadas las circunstancias, para Alexis Sánchez la cancha está 'pintada'. No piensa seguir mientras 'Mou' continúe al frente del equipo en el banquillo de los 'Reds Devils' y ya comenzó a responder los mensajes que recibe desde París.

Como se sabe, el 'Niño Maravilla' es uno de los mejores pagados del equipo, hecho que no ha venido reflejando en su rendimiento ya que apenas tiene un gol en la Premier League. Bajo ese contexto, el 'mapocho' analiza opciones, la más concreta en estos momentos la del PSG.