Mourinho: "He jugado 14 años la Champions League y me he clasificado para octavos en todas” [VIDEO]

Manchester United clasificó este martes a los octavos de final de la Champions League tras derrotar 1-0 a Young Boys en Old Trafford. La polémica del partido estuvo en el gol agónico de Marouane Fellaini porque se ayudó con la mano, pero su entrenador, José Mourinho a las cámaras a defenderlo.

Y es que en las redes sociales el exentrenador del Real Madrid recibió fuertes críticas por apoyar la acción del volante belga y sobre todo por el rendimiento de su equipo. A esto, el popular ‘Mou’ no se calló nada y envió un candente mensaje a todos sus detractores.

“Un mensaje para mis amantes. He jugado 14 años la Champions League y me he clasificado para octavos en todas. En los dos años que no la jugué, gané la Europa League. Ahí os dejo una pequeña curiosidad para mis amantes”, manifestó el entrenador portugués luego del encuentro.

Como se recuerda en el 2016, Mourinho ha estado en el ojo de la tormenta y muchos hinchas de Manchester piden su salida por el estado del club británico. Es que en la Premier League se ubican en el séptimo puesto y la temporada pasada fueron eliminador de la Liga de Campeones prematuramente: en los octavos de final ante Sevilla.

EL DATO

José Mourinho fue campeón de la Europa League y de la Champions League con el Porto en el 2003 y 2004 respectivamente.