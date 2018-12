Manchester United vs Southampton EN VIVO por la fecha 14 de la Premier League

En el St Mary's Stadium, Manchester United y Southampton se verán las caras EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por la jornada 14 de la Premier League. El encuentro comenzará a las 12:30 hora peruana y la transmisión EN VIVO del partido estará a cargo de ESPN 2. Las incidencias ONLINE las podrás seguir por Libero.pe.

Alejado de las primeras posiciones, el cuadro de José Mourinho busca una victoria los ayude a escalar lugares en el torneo. Por el momento, están ubicados en el puesto siete con 21 unidades, muy lejos del Manchester City quien es primero con 35 puntos.

Aunque no todo es malo para los 'Reds Devils', ya que acaban de asegurar su clasificación a la próxima fase de la Champions League tras ganarle por la mínima al Young Boys. De esta manera, se ubicó segundo en el Grupo H con 10 puntos.

Además, los de Manchester parten como favoritos para este duelo, las estadísticas juegan a favor de ellos. De los últimos cinco duelo entre ambos clubes, los 'Diablos Rojos' han ganado en tres ocasiones mientras que las otras dos empataron.

Southhampton está urgido de triunfos, ya que no conocen lo que es la victoria desde hace nueve fechas en Premier. La última vez que ganó fue ante el Crystal Palace por 2 a 0.

