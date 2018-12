Arsenal vs Tottenham EN VIVO por la jornada 14 de la Premier League

La escuadra de Arsenal recibirá este domingo 2 de diciembre al conjunto de Tottenham en el Emirates Stadium, Londres a las 09:05 (peruana) EN VIVO ONLINE LIVE STREAMING por la jornada 14 de Premier League, la cuál será transmitida por DIRECTV Sports, Sky HD, NBC Sports y Telemundo Deportes.

El último derby del norte de Londres sin Arsene Wenger en el banquillo del Arsenal terminó sin goles en abril de 1996, pero este fin de semana parece poco probable que haya un resultado similar.

Han pasado 20 años desde la última vez que el Arsenal no pudo anotar contra el Tottenham Hotspur en un partido en casa, y solo los líderes del Manchester City han anotado más que los Gunners en la Premier League esta temporada, con el entrenador Unai Emery rápidamente ha dejado su filosofía en el equipo.

Por su parte, la actual racha de seis victorias consecutivas del Tottenham incluye tres victorias en el derby de Londres y dos triunfos cruciales en la Liga de Campeones.

Ha sido una semana memorable para Mauricio Pochettino hasta el momento, comenzando el sábado pasado cuando le realizaron su primera derrota de la temporada al Chelsea por 3-1 en Wembley.

POSIBLES ALINEACIONES DE ARSENAL VS TOTTENHAM

Arsenal: Leno; Bellerin, Mustafi, Holding, Kolasinac; Xhaka, Guendouzi; Mkhitaryan, Ozil, Aubameyang; Lacazette.

Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Guiños, Dier; Hijo, Alli, Eriksen; Kane.

FECHA, HORA Y ESCENARIO DEL PSG VS SAINT-ETIENNE

Fecha: Domingo 2 de diciembre de 2018

Hora: 09:05 hora peruana.

Escenario: Emirates Stadium

GUIA CANALES - PAISES

Perú: DIRECTV Sports

Argentina: DIRECTV Sports

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Chile: DIRECTV Sports

Colombia: DIRECTV Sports

Costa Rica, Guatemala, Panamá, Honduras, República Dominicana. El Salvador, Nicaragua: Sky HD

Ecuador: DIRECTV Sports

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: DIRECTV Sports

Venezuela: DIRECTV Sports

Uruguay: DIRECTV Sports

Estados Unidos: NBCSN, Telemundo, SiriusXM FC, NBC Sports Live, NBCSports.com, Telemundo Deportes En Vivo

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL ARSENAL VS TOTTENHAM?

En Internet, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro entre Arsenal vs Tottenham. Además, podrás ver el resumen al finalizar el cotejo.