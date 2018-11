El dardo de Guardiola a Brahim Díaz por su inminente llegada al Madrid

“Si no quiere quedarse, tiene que irse”, enfatizó Pep Guardiola sobre el futuro de Brahim Díaz. Y es que, la prensa inglesa asegura que el joven futbolista no quiere renovar con Manchester City su contrato - vence en junio próximo- para luego llegar al Real Madrid con quien ya tendría un acuerdo cerrado.

Precisamente por este tema, Pep Guardiola lanzó un duro comentario. “El caso es simple: lo queremos. Queremos que renueve cuatro o cinco años más y haremos lo que sea necesario para que se quede. Pero está en sus manos. Si no quiere quedarse, tiene que irse”.

En seguida, el estratega del City enfatizó que el club agotará esfuerzos para retener al centrocampista de 19 años. “Tiene que decidir. No podemos presionar más. Los aficionados no pueden decir que no estamos haciendo todo lo posible por quedarnos con ellos. Estas situaciones pasan”

Y para cerrar sus ácidos comentarios, Pep Guardiola señaló: “No hay tantos jugadores con 18 o 19 años que jueguen cada fin de semana en los mejores equipos de Europa. Quizás uno, y ese es Mbappé”.

DATO:

Brahim Díaz termina contrato con Manchester City en junio, pero por disposiciones FIFA, ya puede negociar con cualquier otro club desde seis meses antes.