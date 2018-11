Pep Guardiola confesó que sueña con dirigir a la selección de España

Si bien Pep Guardiola renovó hace unos meses con Manchester City (hasta el 2021), el técnico español tiene un gran sueño que espera cumplirlo ante de retirarse de la actividad deportivo. De acuerdo a sus propias declaraciones, no le cierra las puertas de hacerse cargo de la selección absoluta de España.

“Todo el mundo tiene sueños de niño. Quizás en el futuro. Lo he dicho muchas veces, me gustaría ampliar el contrato y, si todo va bien, quedarme más años aquí, pero todo el mundo tiene un sueño de niño. Quizás en el futuro me gustaría, pero muchas cosas pueden cambiar. Quizás cambiará mi idea", señaló Pep Guardiola tras ser consultado sobre la posibilidad de dirigir a España.

En otro momento, a Guardiola le preguntaron si también aceptaría dirigir a Cataluña o España. “España, creo. Me gustaría sentir lo que es entrenar en un Mundial”, afirmó Guardiola, quien fue ganador del Oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Finalmente, el técnico del City señaló que no son imbatibles, pero en cada partido buscan quedarse con la victoria. "Escuché el mismo discurso el año pasado, que somos invencibles y entonces nos ganó el Liverpool. Algunos partidos no los vamos a ganar y en otros vamos a perder, los jugadores no son máquinas. El objetivo no es ser invencibles, si no ser buenos cada día y ganar los tres puntos".