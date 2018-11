Liverpool hizo oficial renovación con Sadio Mané hasta el 2023

Ante las ofertas que llegaron por Sadio Mané, el Liverpool le propuso una oferta de renovación que finalmente el jugador aceptó y hace unas horas se hizo oficial con la firma del nuevo contrato.

El club 'Red' hizo oficial el acuerdo con el senegalés y pese a que no reveló hasta cuándo será, los medios ingleses aseguran que estampó su firma hasta el 2023.

"Estoy muy feliz de haber extendido mi contrato en el Liverpool. Es un gran día para mí, he tomado la mejor decisión de mi carrera", dijo Mané, quien en 89 partidos ha marcado 40 goles con el club de Merseyside.

Mané llegó al Liverpool en el 2016, procedente del Southampton, en una operación que rondó los 38 millones de euros. Dice que está feliz y alabó el trabajo de su entrenador, Jurgen Klopp.

"Espero todo con muchas ganas, ayudar al equipo, ayudar al club a cumplir sus sueños, especialmente el de ganar trofeos. Siempre he dicho que cuando tuviera la oportunidad de venir aquí no me lo pensaría dos veces. El club perfecto, en el momento perfecto y con el técnico perfecto", agregó el delantero que disputó el último mundial de Rusia 2018.

Con su nuevo contrato, Mané cobrará alrededor de 8 millones por temporada. Real Madrid fue uno de los clubes que estuvo tras sus pasos, pero el delantero prefirió quedarse en la Premier League.

EL DATO

Liverpool no gana un título de liga desde la temporada 1989-1990, cuando el torneo se denominaba de First Division.