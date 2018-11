Pep Guardiola fue claro al hablar del futuro de Brahim Díaz

Brahím Díaz es un atacante español que tuvo que dejar su país para probar suerte en el fútbol. Llegó a las divisiones menores del Manchester City con el sueño de todo niño: debutar en el primer equipo. Su momento llegó al ser visto por Pep Guardiola en uno de los entrenamientos. Lo llevó hasta el primer equipo y ya tiene 133 minutos jugados en dos partidos anotando hasta en dos oportunidades. Sus actuaciones despertaron el interés de Real Madrid.

Este atacante es el caramelo de las próximas ventanas de transferencias, ya que varios equipos de Europa están buscando jóvenes elementos en ataque para que refuercen sus equipos. Uno de ellos, y el mejor postor, es el Real Madrid que lo quiere tener sí o sí en el Santiago Bernabéu desde el mes de enero. El diario 'Marca' aseguró hace unos días que Brahim Díaz llegará a Chamartín para la siguiente temporada. Ante esta situación, Pep Guardiola quiso hablar.

"Es la misma situación de siempre. El caso es simple y nosotros lo queremos. Queremos que Brahim Díaz renueve durante cuatro o cinco años más y haremos lo que sea necesario para que se quede. Pero todo está en sus manos", fueron las primeras palabras de Pep Guaridola acerca del futuro del joven atacante de 19 años. No caben dudas de que la última palabra la tendrá el futbolista y lo más probable es que quiera volver a su país natal.

"Si se quiere ir, tendrá que irse. Fábregas no quiso quedarse en el Barcelona y se fue al Arsenal. No hay tantos jugadores con esa edad que jueguen todos los fines de semana, quizá Mbappé. Silva se fue al Eibar con la misma edad, así que no podemos hacer más. Quizás, si Brahim se ha dado cuenta de que puede jugar más en otro lado. A lo mejor no sucede o a lo mejor que sí", terminó Guardiola en conferencia de prensa.