Isco Alarcón está en la órbita del Bayern Múnich

Isco Alarcón no está pasando un buen momento con el Real Madrid. A pesar de haber anotado ante el Melilla por la Copa del Rey -fue titular y capitán-, sabe que el director técnico Santiago Solari no lo tiene tan metido en sus planes para lo que resta de la temporada ya que solo ha sido titular en el encuentro mencionado. Luego, desde que el 'Indiecito' asumió el cargo de director técnico, no estuvo en ni un solo encuentro desde la oncena que arrancó las acciones.

Es por esa razón que el mediocampista español está pensando dejar al equipo al término de la temporada. Uno de los clubes que lo quiere es el Chelsea, pero lo complicado es que Real Madrid no tiene en sus planes venderlo a algún club de la Premier League. Es por esa razón que otro equipo también le ha puesto los ojos a Isco.

Estamos hablando del Bayern Múnich. El equipo que es dirigido por Niko Kovac tiene en mente reforzarse para la siguiente temporada en la zona medular del campo ya que varios hombres 'fijos' se le irán. Es el caso de James Rodríguez, por ejemplo, quien volverá a las arcas del Real Madrid. Arjeen Robben también ya se despidió del conjunto teutón.

Según apunta 'Sport Bild', la propuesta del Bayern Múnich irá en serio y los directivos bávaros iniciarán dentro de muy poco las negociaciones con el representante de Alarcón. Real Madrid no vería con malos ojos vender a una de sus estrellas ya que el apoyo a su técnico es total y este último pareciera no querer contar con el mediocampista internacional con España.