Santiago Solari: "En el Real Madrid ningún jugador es titular porque se llame como se llame" [VIDEO]

El reciente confirmado como entrenador principal del Real Madrid tuvo clara su posición un día antes de jugar la Copa del Rey ante el equipo modesto del Melilla, no dejó ni un cabo suelto correspondiente a la polémica de Keylor Navas, Isco y demás jugadores 'referentes' que no vienen teniendo minutos dentro de los partidos semana a semana.

'El Indiecito' en conferencia de prensa habló sobre sus jugadores, partido de mañana por Copa del Rey y también su relación con el 'Superclásico argentino' que se jugará este domingo en el 'Estadio Santiago Bernabéu' (River Plate - Boca Juniors). Así es como respondió el director técnico argentino a cada una de las cuestiones correspondientes al universo de 'La Casa Blanca'.

¿Por qué Isco Alarcón no es titular?:

"Hay 24 jugadores en la plantilla más los que puedan jugar del Castilla. A todos les estoy viendo trabajar con ganas e ilusión. Este jueves es fiesta y vendrá mucha gente, queremos ver a varios jugadores sobre el campo. No manejo las redes sociales y no vi la foto de Isco. Si pones el foco en el que no jugó siempre vas a tener por quién preguntar".

¿Le falta intensidad o algo a Isco Alarcón para ser titular indiscutible?:

"Su trabajo es discutir a los que juegan y a los que no. Están todo el día hablando sobre esto. Los jugadores tienen que dar lo mejor de sí para luego poder estar disponibles y dar lo mejor. Después hay selecciones, bajones de forma... Todo eso existe. El trabajo de los entrenadores es trata de elegir bien y no equivocarse".

Entonces, ¿Indiscutible es un jugador como Courtois o Marcelo que han jugado todo?:

"Hoy, pero no sabemos qué pasará mañana. Por ejemplo, obviamente hablo con cariño de Luka Modric porque acaba de ganar el Balón de Oro pero también de otros futbolistas cosa que no se sabe mucho. Ahora el foco debe estar sobre él (Modric). Seguro que lo está disfrutando mucho, porque estos premios a su edad se disfrutan más".

¿Qué es lo que tiene usted de Argentina o España en su cultura dentro del fútbol? (Previo a la Final de Copa Libertadores):

"Ante todo soy argentino y español. Tengo las dos nacionalidades, mi abuela era de Vigo. Tengo raíces gallegas, me siento español y argentino. He tenido la suerte de jugar en muchos sitios y cada país tiene su identidad. Cada sitio juega a su manera, en España el balón es la clave, en Italia prima la estrategia... en Argentina tenemos un poco de cada cosa porque somos un país de emigrantes".

EL DATO:

Santiago Solari llegó al Real Madrid en la temporada 2000-01 como futbolista, procedente del Atlético de Madrid.