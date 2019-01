Ernesto Valverde: "No he tenido comunicación con De Jong"

Ernesto Valverde, técnico del Barcelona, compareció en rueda de prensa para analizar el choque ante el Levante por los octavos de final (vuelta) de la Copa del Rey. 'Txingurri' venía respondiendo todas las inquietudes de los periodistas, pero su rostro cambió cuando le mencionaron a Frenkie de Jong.

El estratega 'culé' dejó en claro que nunca interviene directamente en los fichajes y prefiere no hablar con los jugadores en plena negociación. De esa forma, Valverde acabó con los rumores de un posible acercamiento con el centrocampista de 21 calendarios.

"No he hablado con ningún jugador y en mi nombre no habla nadie más que yo", agregó Ernesto Valverde, quien indicó que el holandés decidirá lo mejor para él y para su club, el Ajax de Ámsterdam.

Como se sabe, el PSG ha tomado la delantera por los servicios de De Jong y está dispuesto a poner toda la carne al asador por el volante. En París le ofrecen un mejor contrato y salario (12 millones por temporada) que en Barcelona.

EL DATO:

Ernesto Valverde dirigió 213 partidos con el Athletic Bilbao antes de aterrizar en el Camp Nou.