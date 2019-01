Bayern Múnich vs. Hoffenheim EN VIVO: Lewandoski buscará acercarse al récord de Claudio Pizarro

Bayern Múnich vs. Hoffenheim EN VIVO ONLINE vía FOX Sports 2 (2.30 p.m. - hora peruana). Nada es eterno y Robert Lewandowski lo sabe muy bien. El delantero polaco irá con todo por el récord de máximo goleador de la Bundesliga que ostenta el peruano Claudio Pizarro.

Bayern Múnich disputará su primer partido del 2019 luego de golear 3-0 a Frankfurt.

Con 190 “pepitas” (74 en Dortmund y 116 con los “bávaros”), el jugador de 30 años está a solo cinco goles de igualar los 195 (104 en Bremen, 87 en Bayern y 1 en Colonia) que registra el “Bombardero de los Andes”.

En una entrevista para “Bild.de”, Lewandowski expresó su admiración por Claudio e incluso afirmó que copió algunas de sus habilidades con la pelota.

Por esta razón, “Lewa” sale con la mecha encendida para el reinicio de la Bundesliga que se dará hoy en el partido entre Bayern Múnich y Hoffenheim.



El “Gigante de Baviera” suma 36 puntos en la tabla y está a seis del Borussia Dortmund, líder del torneo “teutón”.

En la previa, el técnico Niko Kovac decidió nombrar como tercer capitán a Lewandowski por detrás de Thomas Müller y Manuel Neuer. La idea es que el polaco continúe en Alemania y no se vaya al Real Madrid.

Asimismo, esta tarde se espera el regreso a la formación titular de James Rodríguez, Franck Ribéry y Arjen Robben.

HORARIOS, PAÍS POR PAÍS: BAYERN MÚNICH VS. HOFFENHEIM

Perú: 2.30 p.m.

México (Centro): 1.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 12.30 p.m.

México (Noroeste): 11.30 a.m.

Ecuador: 2.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 11.30 a.m.

Estados Unidos (Texas): 1.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 2.30 p.m.

Colombia: 2.30 p.m.

Argentina: 4.30 p.m.

España: 8.30 p.m.

España (Islas Canarias): 7.30 p.m.

Uruguay: 4.30 p.m.

Paraguay: 4.30 p.m.

Chile: 4.30 p.m.

Brasil: 5.30 p.m.

Bolivia: 3.30 p.m.

Venezuela: 3.30 p.m.

Canadá: 2.30 p.m.

Costa Rica: 1.30 p.m.

Guatemala: 1.30 p.m.

Honduras: 1.30 p.m.

El Salvador: 1.30 p.m.

Puerto Rico: 3.30 p.m.

Santo Domingo: 3.30 p.m.

Panamá: 2.30 p.m.

Italia: 8.30 p.m.

Francia: 8.30 p.m.

Alemania: 8.30 p.m.

Portugal: 8.30 p.m.

Holanda: 8.30 p.m.

Inglaterra: 7.30 p.m.

GUÍA DE CANALES, PAÍS POR PAÍS: BAYERN MÚNICH VS. HOFFENHEIM

Colombia: FOX Play Sur y FOX Sports 2 Cono Sur.

Argentina: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur y Fox Sports 2 Argentina.

Bolivia: FOX Sports 2 Cono Sur.

Brasil: Fox Sports 2 Brasil.

Chile: FOX Play Sur y FOX Sports 2 Cono Sur.

China Star Sports China, QQ Sports Live, PPTV Sport China

República Dominicana: Fox Sports 2 Cono Norte y FOX Play Norte.

Ecuador: FOX Play Sur y FOX Sports 2 Cono Sur.

El Salvador: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Francia: beIN Sports 2 y beIN SPORTS CONNECT.

Alemania: ZDF, TeleClub Sport Live y Eurosport 2 HD Xtra.

Guatemala: Fox Sports 2 Cono Norte y FOX Play Norte.

Honduras: Fox Sports 2 Cono Norte y FOX Play Norte.

Internacional: Bet365 y Bayern.tv.

Italia: Sky Sport Football, Sky Sport Uno y SKY Go Italia.

Japón: SKY PerfecTV LIVE, DAZN y Sukachan 1.

Corea del Sur: Star Sports Korea.

México: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Holanda: Fox Sports 4 y Fox Sports Go.

Nueva Zelanda: beIN SPORTS 2 New Zealand y beIN Sports Connect New Zealand.

Nicaragua: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Panamá Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte.

Paraguay: FOX Sports 2 Cono Sur.

Perú: FOX Play Sur y FOX Sports 2 Cono Sur.

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal.

Sudán del Sur: beIN Sports HD 5.

España: #Vamos.

Inglaterra (Reino Unido): BT Sport Live y BT Sport 1.

Estados Unidos: FOX Soccer Match Pass, Fox Sports 1 y Univision Deportes.

Uruguay: FOX Play Sur y FOX Sports 2 Cono Sur.

Venezuela: Fox Sports 2 Cono Norte y FOX Play Norte.