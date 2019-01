Charleroi vs Brujas EN VIVO: con Cristian Benavente, chocan por la Jupiler Pro League

Charleroi visita a Brujas este domingo por la mañana (8:30 a.m.) por la fecha 22 de la Jupiler Pro League, que es la primera división del fútbol belga. Este partido lo verás EN VIVO vía la señal televisiva de Tring Sport 1. Si no tienes el canal contratado no te preocupes, puedes seguir el minuto a minuto en la web de Líbero.

El conjunto local llega motivado a este partido tras las vacaciones ya que en su último partido de la liga local lograron ganar como visitantes al Lokeren por la mínima diferencia. La fecha anterior, en casa, golearon al Antwerp y actualmente está en el segundo puesto de la clasificación, pisándole los talones al puntero Genk.

Sporting Charleroi, por su parte, necesita levantarse de las dos derrotas que ha conseguido de manera consecutiva. La primera como visitante ante el Waregem por un marcador de 3-1 y, la última, ante el Standart Lieja por la mínima diferencia en casa. Cristian Benavente es la principal arma que tiene el conjunto del Charleroi y no caben dudas de que será titular.

Cristian Benavente y sus mejores jugadas en el Sporting Charleroi

La última vez que ambos equipos se enfrentaron por la Jupiler Pro League fue en la primera rueda de esta temporada. Exactamente por la jornada 15 el 10 de noviembre del 2018. En cancha de Charleroi, los visitantes cayeron por 2-1. A pesar de que el Brujas empezó ganando el encuentro, los locales reaccionaron y Benavente anotó el gol del empate en el primer tiempo. Ya en la etapa complementaria, Bruno anotó el segundo y le dio el triunfo al equipo del 'Chaval'.

¿Y las apuestas? Muchos preguntan últimamente por las cuotas que ofrecen las distintas casas de apuestas para este partido. El favorito, según Betsson, es Brujas. Los locales tienen una cuota de 1.48 por cada sol apostado. El empate tiene una cuota de 4.45, mientras que el triunfo de Sporting Charleroi está en 5.95. Habla, ¿le metes?

Posibles alineaciones del Charleroi vs Brujas

Charleroi: Penneteau, Marinos, Martos, Dessoleil, Eillems, Gholizadeh, Hendrickx, Ilaimaharitra, Henen, Benavente y Osimhen.

Brujas: Horvath, Decarli, Mechele, Denswil, Mata Pedro, Rits, Nakamba, Vlietinck, Vormer, Wesley y Vanaken.