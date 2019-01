Cristiano Ronaldo pide urgente a la Juventus el fichaje de Marcelo

La Juventus tiene un equipo de lujo y le sacó lustre con el fichaje de Cristiano Ronaldo para esta temporada. El delantero portugués ya es un referente del cuadro 'bianconero' debido a que es el goleador de la Serie A y también ya marcó en Champions League. Sin embargo, no está tan contento que digamos debido a que quiere jugar nuevamente al lado de su buen amigo Marcelo, que milita en el Real Madrid.

Es por esa razón que el luso sigue ilusionado con tenerlo como compañero otra vez y ya le habría pedido a la dirigencia de la Juventus que fichen al brasileño. Según apunta 'Tuttosport', Cristiano Ronaldo ya ha empezado a contactarse con Marcelo y lo está convenciendo de dejar a la 'Casa Blanca', agarrar sus maletas y se suba a un avión con destino a Italia sin pasaje de vuelta.

Marcelo está empezando a no querer estar en el Real Madrid. Esto se debe mucho a su suplencia en los últimos partidos que está jugando el cuadro español. Santiago Solari está confiando más en el joven Sergio Reguilón, quien ha sido titular en el último partido que ganaron en el Bernabéu ante el Sevilla por la Liga Santander.

'AS' indica que Florentino Pérez no tiene en su cabeza ni la más mínima duda de que Marcelo dejará el equipo. No lo quiere vender y no está dispuesto a sentarse a negociar por él. Sin embargo, el jugador podría hablar con el presidente y decirle que quiere dejar el equipo, tal como sucedió con Zinedine Zidane y el mismo Cristiano Ronaldo.