José Mourinho cuenta anécdota donde estuvo a punto de morir

José Mourinho estuvo punto de irse. El portugués es parte del plantel deportivo de BeIN Sports para entrevistas exclusivas y participaciones en trasmisiones deportivas. Además, el técnico se ha caracterizado por contar anécdotas sobre sus etapas en distintos clubes europeos. .

En 2005, cuando dirigía al Chelsea, el club londinense tenía que enfrentar al Bayern Múnich por cuartos de la Champions. La UEFA sancionó a Mou por criticar al ente europeo, empero este rompió las normas, bajó al vestuario, sin autorización, y dio la charla a sus dirigidos. Finalizada la plática técnica quiso salir sin que lo vieran los directivos de la UEFA, por ende se ocultó en el carrito de la ropa sucia.

"Era un Chelsea-Bayern, un gran partido de Champions, y yo estaba sancionado. Necesitaba estar con mis jugadores y no podía estar en el vestuario. Pero fui al mediodía para que nadie me viese llegar, sólo quería estar con mis jugadores cuando llegaran", inició el relato.

Luego, el entrenador agregó. "El utilero del Club, Stewart, me metió en la cesta de la ropa sucia para que saliese del vestuario y dejó algo de hueco para que yo pueda respirar, pero el personal de la UEFA me estaba por doquier. Así que Stewart cerró la cesta y no podía respirar... Me estaba muriendo, en serio, lo juro", expresó Mourinho.