Perú vs Paraguay EN VIVO ONLINE por el Grupo B del Sudamericano Sub 20 desde Talca

Perú vs Paraguay, EN VIVO ONLINE POR LATINA TV MOVISTAR DEPORTES, se enfrentarán en Talca por el grupo B del Sudamericano Sub 20. El cuadro peruano buscará adueñarse de la punta en la llave tras obtener una victoria en la primera fecha ante Uruguay.

El cuadro de Daniel Ahmed pudo superar a Uruguay en su debut del Sudamericano Sub 20. Pese al triunfo, el juego de la bicolor no fue el esperado. No explotaron, Marcos López ni Oslimg Mora, llamados a ser la revelación de la bicolor.

Tras el ingreso de Fernando Pacheco, el cuadro peruano mejoró y pudo ganar al elenco uruguayo que vendió caro su derrota tras fallar una gran cantidad de goles sobre el arco del portero Emile Franco, que fue la figura del partido.

Daniel Ahmed no hará muchas variantes para el once frente a Paraguay. Jairo Concha entraría en el medio campo. Marcos López y Oslimg Mora, seguirán en el equipo titular, con el objetivo de reivindicarse con la bicolor.

Por su parte, Paraguay, urge de los tres puntos para seguir soñando con la clasificación. En su debut, cayó goleado ante Ecuador (3-0) y luego rescató un empate (0-1) frente a Argentina. El DT, Gustavo Morínigo, no hará variantes y mantendrá la ofensiva pasada.

Así quedó la tabla de posiciones del @Sub20Chile2019 🇨🇱 después de jugarse las dos primeras jornadas de los grupos A y B.#ArribaPerú #TuSelecciónSub20 pic.twitter.com/nywsMfsMfj — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) 21 de enero de 2019

Antonio Galeano; Rodrigo Ruiz y Fernando Romero, conforman la ofensiva del cuadro paraguayo que busca levantarse en el sudamericano.

PERÚ VS PARAGUAY EN VIVO ONLINE POSIBLES ALINEACIONES

Perú: Emile Franco; Fabio Rojas, Carlos Huerto, Bryan Velarde, Dylan Caro; Oslimg Mora, Walter Tandazo, Jesús Petrell, Martín Távara, Marcos López; y Sebastián Gonzáles.



Entrenador: Daniel Ahmed.

Paraguay: Diego Huesca; Cristhian Candia, Alexis Duarte, Roberto Fernández, Marcelo Rolón; Braian Ojeda, Marcelino Ñamandú, Lucas Sanabria, Antonio Galeano; Rodrigo Ruiz y Fernando Romero.



Entrenador: Gustavo Morínigo.



Estadio: Fiscal, de Talca.



Hora: 17: 30

PERÚ VS PARAGUAY EN VIVO ONLINE TRANSMISIÓN

Perú vs Paraguay será transmitido por señal abierta desde Latina TV, canal que pasará todos los partidos de la selección nacional. Por la señal de cabe, Movistar Deportes es el encargado de emitirlo a nivel Sudamérica.

También puedes seguir el minuto a minuto desde el portal web de Líbero.pe