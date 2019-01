Boateng: "Sé que no seré titular, pero veo esto como una oportunidad"

Tras ser presentado como nuevo fichaje del Barcelona, Kevin-Prince Boateng, se refirió al nuevo reto que vive con el conjunto 'azulgrana', la presencia de Messi y Suárez en el plantel y su labor en el esquema de Ernesto Valverde.

"Es una sensación increíble. Fue un poco triste pero expliqué al grupo que no podía dejar escapar esta oportunidad. Quería venir corriendo, no en avión", declaró el atacante alemán-ghanés en la conferencia de prensa.

El ex Sassuolo también fue consultado sobre el golazo que anotó al Barcelona, dejando en el camino a Éric Abidal, actual director deportivo del combinado catalán. "Eso está pasado pero no quiero jugar con él porque me mata".

Además, Boateng reconoció las pocas chances que tiene en conformar la oncena titular del Barza. "No hablé con el entrenador pero sé que no seré titular porque hay grandes jugadores y vengo a ayudar todo lo que pueda".

Finalmente, el hermano de Jerome Boateng se refirió a Lionel Messi y Luis Suárez, sus nuevos compañeros en el Barcelona. "Es un gran honor jugar al lado de Messi y Suárez, uno es el mejor del mundo y el otro uno de los mejores delanteros del mundo. Si puedo jugar a su lado doy gracias a Dios porque es un gran regalo".