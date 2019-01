León de Huánuco anunció nuevo entrenador y sueña con volver a Primera

León de Huánuco quiere dejar atrás la campaña del año pasado y esta vez espera hacer un gran 2019 para volver a la Primera División del fútbol peruano por lo que se hizo oficial la llegada del nuevo entrenador quien asumirá en las próximas horas el buzo crema.

El elegido por la dirigencia del club es José Humberto Pari Cahuana y tendrá como principal misión salir campeón en la próxima edición de la Copa Perú. El DT nacional, que viene de dirigir al Municipal de Yanahuanca, tuvo sus primeras declaraciones como nuevo técnico huanuqueño.

"Personalmente uno sueña en grande. En esta oportunidad tengo la posibilidad de llegar a un club emblemático como lo es el León de Huánuco", mencionó Pari.

Incluso el estratega agregó lo que se viene en los próximos días en su nuevo club: "Ya tengo planificado el trabajo para ir al León, he entregado la lista de jugadores con los que me gustaría contar para afrontar este campeonato (Copa Perú). Creo que lo primordial es reforzar el ataque y la defensa. Entre los nombres que he pedido está el delantero Carlos Aliaga, el central Javier Jiménez Pasquel y también me gustaría que se quede Frank Carranza".

El conjunto crema acabó último en el acumulado del Descentralizado 2015 perdiendo la categoría. Actualmente se encuentra disputando la Copa Perú donde en la última edición alcanzó los octavos de final siendo eliminado por el Atlético Torino tras caer 1-0 en el duelo de vuelta.