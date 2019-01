Víctor Rossel: “Me comuniqué con Sport Boys, pero no me quisieron”

La noche de ayer, Víctor Rossel fue anunciado como flamante jugador del Alianza Universidad, equipo que logró el ascenso para este 2019, terminando con la posibilidad de volver a formar parte de las filas de Sport Boys. El delantero peruano jugó la última temporada en el Ayacucho FC, donde respondió con goles, al igual que con cada camiseta que vistió, y reveló detalles de su fichaje.

“Acepté estar en Alianza Universidad porque me hicieron sentir importante y demostraron que me van a necesitar. No tengo problemas del lugar, porque he jugado en la costa, sierra y selva. No he tenido la oportunidad de conversar con el técnico, supongo que mañana lo haremos”, explicó Víctor Rossel en una entrevista para Radio Ovación.

Además, el delantero reveló que se comunicó con la dirigencia de Sport Boys para reforzar el equipo para la Liga 1-2019, pero no hubo interés del club. “A Boys le guardo un cariño enorme, llamé a Johan Vásquez, lo busqué y todo, pero no me quisieron. De repente, tenían en mente a otros jugadores”, añadió ‘Pituquito’. A la vez, Rossel reveló que se viene manejando solo.

“No te voy a negar que desmotiva un poco de estar buscando equipos, eso te quita un poco de confianza. Los que no me quisieron es por alguna razón”, sostuvo para el medio digital peruano.

Finalmente, Víctor Rossel detalló sus objetivos para esta temporada. “Queremos que el equipo se sitúe, hay que tomar las cosas con calma. Todo nuevo es bonito, voy a dar todo de mí y trataré de anotar todos los goles posible. El interés que tuvieron los de Alianza Universidad me gustó mucho y por eso acepté. Más de 15 goles haré, superaré mi marca porque tendré más continuidad”, sentenció.