Gabriel Heinze destrozó a la CONMEBOL por el Sudamericano Sub-20 y culpó a sus directivos [VIDEO]

Gabriel Heinze es caracterizado por tener una opinión donde 'no se casa con nadie' y esta vez no fue la excepción, el ex futbolista de clubes importantes como: Real Madrid y Manchester United tuvo una importante mención donde culpó directamente a los líderes en CONMEBOL por no cuidar a los futbolistas que recién están saliendo. El 'profesor' de Luis Abram sostuvo que solamente ven sus beneficios y no piensan cuánto sufren los nóveles deportistas.

"No puedo creer que jueguen cada dos días. No se puede. Yo agarraría a todos los entrenadores para que no jueguen más el campeonato. El reglamento y las leyes lo ponen gente que está en una oficina y creo que si los junto a todos, no suman ni un minuto en un campo de juego", sostuvo 'El Gringo' cuando se le pidió un análisis sobre el Sudamericano Sub-20 de Chile 2019.

Continuando con una fundamentación sobre el tema, Heinze señaló lo que significa ponerse la camiseta 'albiceleste':"Cuando te pones la camiseta de la Selección Argentina, la fuerza para jugar cada 48 horas nace sola, pero no se puede jugar tantos partidos en tan poco tiempo. Nosotros de este lado no decidimos absolutamente nada". Con esto el actual entrenador de 'El Fortín' no quiso culpar a los chicos de su bajo rendimiento, simplemente intentó explicar como el poco descanso influye en sus labores a la hora de competir.

Para finalizar, también 'le pegó' a los Agremiados de su país, entidad que busca solamente su interés y nunca cuida a quien en teoría 'les da de comer': "No sé qué representa, Agremiados. Yo no tengo mucha conciencia de esto, me represento solo por mis actos y también por muchos que han hecho ellos. Yo actúo por mí. Ellos deben pelear por el bienestar de los jugadores. Se los respalda muy poco. Mi distancia con ese gremio es muy grande", sentenció uno de los mejores entrenadores en la Superliga Argentina de Fútbol.

EL DATO:

Gabriel Heinze recibió referencias positivas de Ricardo Gareca, para la contratación de Luis Abram.