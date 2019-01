Real Madrid vs Espanyol EN VIVO por la jornada 21 de La Liga [GUIA TV]

La escuadra de Real Madrid recibirá este domingo 27 de enero al conjunto de Espanyol en el estadio RCDE, Cornella de Llobregat a las 14:45 (peruana) EN VIVO ONLINE LIVE STREAMING por la jornada 21 de La Liga, la cuál será transmitida por ESPN, beIN Sports, Sky HD.

No ha sido la temporada más sencilla para el Real Madrid, pero aún existe la posibilidad de que se convierta en una campaña exitosa. El equipo de Santiago Solari ha vencido al Real Betis y Sevilla en sus últimos dos partidos de liga, aunque el desafío de llegar al título parece poco probable, con 10 puntos de Barcelona claros en la cumbre y sin signos de caer.

No obstante, los 'Blancos' están con las condiciones intactas en la Copa del Rey. Llegan a este partido luego de una victoria por 4-2 sobre el Girona, cotejo de ida correspondiente a los cuartos de final en el Bernabéu el jueves por la noche.

Todo iba muy bien para el Espanyol. De hecho, el equipo catalán solo perdió dos de sus primeros 11 partidos de La Liga en la campaña 2018-19, lo que los dejó dentro y alrededor de los cuatro primeros al entrar en el mes de noviembre.

Desde entonces, sin embargo, las cosas han ido cuesta abajo. El equipo de Rubi solo ha ganado uno de sus últimos nueve en la máxima categoría de España, sufriendo ocho derrotas en el proceso. El Barcelona los venció 4-0 en casa en las últimas etapas de 2018 y los resultados no han mejorado exactamente en 2019. Buscarán romper con ese maleficio.

POSIBLES ALINEACIONES DEL REAL MADRID VS ESPANYOL

Espanyol: Diego López; Javi López, Lluis López, Hermoso, Vila; Granero, Roca, Darder; Baptistao, Iglesisas, Sergio Garcia.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Vázquez, Benzema, Vinicius.

FECHA, HORA Y ESCENARIO DEL REAL MADRID VS ESPANYOL

Fecha: Domingo 27 de enero de 2019

Hora: 14:45 hora peruana.

Estadio: RCDE.

GUIA CANALES - PAISES

Perú: ESPN Play Sur

Argentina: ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN Play Sur

Brasil: ESPN Play Sur

Chile: ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Play Sur

Costa Rica, Guatemala, Panamá, Honduras, República Dominicana. El Salvador, Nicaragua: Sky HD, SportsMax 2, SportsMax App.

Ecuador: ESPN Play Sur

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

Uruguay: ESPN Play Sur

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL REAL MADRID VS ESPANYOL?

En Internet, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro entre Real Madrid vs Espanyol. Además, podrás ver el resumen al finalizar el cotejo.