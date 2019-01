¿Waldir Saénz estará presente en la 'Noche Blanquiazul'?

Cada vez falta menos para la 'Noche Blanquiazul' donde Alianza Lima presentará a su plantel ante sus hinchas para afrontar lo que será la Liga 1 y la Copa Libertadores 2019 cuando reciba al Barcelona SC este miércoles 30 de enero en el estadio Alejandro Villanueva.

Además, los dirigidos por Miguel Ángel Russo tendrán la oportunidad de cobrarse la revancha tras haber caído 2-1 en la 'Noche Amarilla' el último sábado en Guayaquil por lo que miles de hinchas aliancistas ya compraron su boleto para estar presentes en el primer duelo como local de los blanquiazules.

Al respecto, el goledor histórico de Alianza Lima y uno de los principales ídolos del cuadro victoriano, Waldir Sáenz, habló acerca de su presencia para este miércoles.

"No pude ver el partido de Alianza Lima contra Barcelona porque estaba de viaje. Aún no sé si iré a la 'Noche Blanquiazul', pues no he recibido ninguna invitación de la directiva. Tendría que conseguirme entradas para poder asistir", mencionó el popular 'Wally' a Ovación.

Consultado sobre el desempeño de la Selección Peruana Sub 20 dirigida por Ahmed, el exfutbolista no tuvo reparos en señalar al DT como el principal responsable del fracaso de la 'Blanquirroja' en el Sudamericano de la categoría y agregó que el estratega nacionalizado peruano debería de dar un paso al costado y dejarle el buzo a Pablo Zegarra.