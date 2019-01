Real Madrid prepara jugosa oferta por Marcus Rashford

Real Madrid sigue en busca de un reemplazante para Cristiano Ronaldo. Recordemos que el portugués se marchó a días de que inicie la actual temporada a la Juventus y dejó un espacio vacío en la delantera blanca que hasta el momento no ha encontrado a un ideal. Es por esa razón que ahora el equipo dirigido por Santiago Solari va con todo en busca de Marcus Rashford, atacante de Manchester United.

En los 'Diablos Rojos', el joven delantero inglés está viviendo sus mejores momentos como futbolista ya que viene siendo titular, anota goles, asiste y es del gusto de todos los aficionados en Old Trafford. Su contrato finaliza en junio del 2020 y el Real Madrid está atento a la próxima movida que haga su representante. Quieren ofrecer una cantidad extraordinaria de dinero antes de que le propongan renovar su contrato.

Según afirma 'The Sun', serían 114 millones de euros los que movería de su chequera Florentino Pérez para tener a Marcus Rashford en el equipo. Ya es conocido que el mandamás de la 'Casa Blanca' haga este tipo de transacciones millonarias para darse el gusto de tener a quien quiera en el Real Madrid. El rotativo inglés afirma también que el delantero no está planeando su renovación ya que no quiere precipitarse al momento de decidir su futuro.

Esto se daría para la siguiente temporada. El mercado de fichajes de medio curso finaliza el día de hoy en Europa y no será posible que llegue a las oficinas del Real Madrid a firmar su contrato. Es por eso que los directivos merengues esperarán a que se vuelva a abrir la ventana de transferencias desde el mes de agosto para ir con todo a por Marcus Rashford. Su deseo siempre fue jugar en el cuadro galáctico. ¿Irá ahora?