Manchester United confirmó la renovación de Anthony Martial por cinco años

Anthony Martial quien era seguido por diversos clubes de Europa, renovó su contrato con Manchester United por los próximos cinco años y con opción a extender por una más. El delantero francés de 23 años, ha disputado 162 partido y anotó 46 goles desde su debut contra el Liverpool en el 2015.

😃 Anthony Martial ha renovado su contrato con el #MUFC hasta junio de 2024 con opción a un año adicional 🔴 pic.twitter.com/LVO40E2aHB — Manchester United (@ManUtd_Es) 31 de enero de 2019

"Estoy amando mi tiempo en este club. Desde el día en que me uní, me sentí parte de la familia United y me sentí increíblemente humilde y abrumado por la calidez y el amor de nuestros fanáticos, quienes continúan sorprendiéndome con su apoyo”, apuntó Anthony Martial tras firmar su renovación.

En seguida, Martial agradeció al actual técnico por la confianza mostrada. "Me gustaría agradecer a Ole y su equipo de entrenadores por su confianza en mí y por ayudarme a llevar mi juego al siguiente nivel. Este club se trata de ganar trofeos y estoy seguro de que la próxima pieza de plata no está tan lejos".

Tras su renovación, Anthony Martial podrá concentrarse únicamente en el partido del domingo ante Leicester City por la Premier League. En la tabla de posiciones, United marcha sexto con 45 puntos, mientras que el líder Liverpool tiene 61.