¡Empieza a brillar en Guangzhou Evergrande! Roberto Siucho hizo gatear al arquero rival [VIDEO]

Roberto Siucho debutó de manera oficial con la camiseta del Guangzhou Evergrande en un amistoso que tuvo su equipo ante el Dinamo Brest, uno de los gigantes que tiene el fútbol de Bielorrusia. Además, es el actual campeón de su liga. El peruano ingresó en el inicio de la segunda mitad y ya empieza a brillar con su nueva camiseta. Le metió tremendo baile al golero rival.

El reloj marcaba el minuto 82' de juego, cuando Roberto Siucho ingresó al área rival tras una asistencia magnífica de uno de sus compañeros. No pudo rematar en primera de zurda debido a que el golero fue a cortar la jugada, pero no se esperó a que el peruano le haga el show dentro del área dos veces en la misma acción. En primer lugar, peleó con el arquero por el balón y se lo ganó. Inmediatamente, el ex Universitario finteó de un lado a otro y dejó tirado en el piso al cancerbero.

Levantó la cabeza y metió el centro a uno de sus compañeros que se metía al área, pero el balón se fue muy alto y los defensores del Dinamo Brest no tuvieron problemas en despejar el peligro que había creado el peruano. Fueron segundos de terror para los intereses del cuadro de Bielorrusia. La esperanza de Roberto Siucho en ganarse un puesto en el equipo titular va creciendo.

Cabe resaltar que este encuentro se ha desarrollado en Qatar. Un amistoso internacional que le sirve al Guangzhou Evergrande para prepararse y llegar con óptimas condiciones al inicio de la Liga China. El resultado final de este partido amistoso terminó a favor del Dinamo Brest con un marcador de 2-0. Sin embargo, Roberto Siucho brilló en su debut.