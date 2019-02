Tigres vs Santos Laguna EN VIVO: partidazo por la fecha 5 del Clausura de la Liga MX

Tigres vs Santos Laguna chocan este sábado 2 de febrero a las 8:00 p.m. (hora peruana) por la fecha 5 del Clausura 2019 de la Liga MX. El encuentro se jugará en el estadio Universitario y será transmitido para Latinoamérica por la señal de ESPN. Podrás seguir todas las incidencias, con videos de lo más destacado, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

Tigres quiere seguir peleando los primeros puestos del Clausura y saldrá por su segundo triunfo consecutivo tras vencer por la mínima al Toluca en el Nemesio Diez con gol de Luis Quiñonez por lo que los dirigidos por el 'Tuca' Ferreti confían que el triunfo se quedará en casa.

Así lo dijo @Jesusduenas29:

La última vez que el conjunto felino jugó como local no pudo regalarle una victoria a su hinchada ya que Cruz Azul fue más y lo venció por 1-0 a pesar de que Tigres intentó hasta el último minuto llegar al menos al empate.

Para este duelo el estratega brasileño nacionalizado mexicano no podrá contar con Cortez ya que el jugador es baja por lesión pero seguirá confiando en Aquino, Vargas y Gignac para asegurar los goles ante los 'Guerreros'.

Por el lado de la visita, Santos Laguna también tiene siete puntos y llega con la moral al tope para este duelo tras vencer al poderoso Chivas por 1-0 con un tanto en solitario de José Vázquez y también quieren escalar en la tabla de posiciones.

Ya estamos en San Pedro Garza 👋



POSIBLES ALINEACIONES DEL TIGRES VS SANTOS LAGUNA EN VIVO ONLINE

XI Tigres: Guzmán; Rodríguez, Ayala, Meza, Dueñas; Quiñones, Pizarro, Carioca; Aquino; Vargas; Gignac.

XI Santos Laguna: Orozco; Abella, Nervo, Dória, Angulo; Garnica, Vázquez, Váldes, Lozano; Correa y Furch.

HORARIOS DEL TIGRES VS SANTOS LAGUNA EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos: 8.00 p.m. (ET) / 5.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Domincana, El Salvador y Nicaragua: 7.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 9.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 10.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.00 a.m. (día siguiente)

¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO EL ENCUENTRO ENTRE TIGRES VS SANTOS LAGUNA?

