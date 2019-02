Copa de Asia: así dejó el vestuario la selección de Japón tras perder la final

En otra muestra de disciplina y valores la Selección de Japón demostró una vez más que aún en la adversidad son una delegación altamente deportiva. Luego de caer derrotados en la final de la Copa de Asia frente a Qatar (3-1), la selección nipona abandonó el estadio dejando impecable y en orden el vestuario que utilizaron en el Sheikh Zayed Sports City de Abu Dhabi.

Así lo destacó la pagina oficial del Asian Cup quienes a través de sus redes sociales destacaron y aplaudieron el gesto de la delegación japonesa, quienes además de dejar todo en su lugar dejaron un mensaje de despedida en los camerinos. La palabra "Gracias" apareció en la pizarra escrita en árabe, japonés e inglés.

Pueda que no se hayan llevado el trofeo a casa pero Japón siempre será campeón cuando de practicar valores se trata.

Japan leave the #AsianCup2019 dressing room spotless with thank you message in English, Arabic and Japanese! 👏 pic.twitter.com/RfiVyoMumd