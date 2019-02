Japón vs Qatar EN VIVO por la gran final de la Copa Asiática 2019

La escuadra de Japón se medirá este viernes 1 de febrero al conjunto de Qatar en el estadio Sheikh Zayed Sports City, Abu Dhabi a las 09:00 horas (peruana) EN VIVO ONLINE LIVE STREAMING por la final de la Copa Asiática 2019, la cuál será transmitida por DAZN, beIN Sportrs y NHK Japan.

Japón rompió los esquemas en su semifinal frente a Irán. Teniendo como principal figura a Yuya Osako, quién lideró la victoria frente al equipo de Carlos Queiroz. A partir de entonces, todo fue cuestión de compostura del equipo de Hajime Moriyasu, que golpeó dos veces más en la segunda mitad para sellar un lugar en su quinta final en la Copa Asiática 2019.

Japón es el equipo más exitoso en la Copa Asiática con cuatro coronas continentales. Además, nunca han perdieron en una final, lo que los convierte en un oponente formidable. Es interesante que la última vez que Japón levantó el trofeo fue la edición 2011 del torneo que se celebró en Qatar.

🔑🎯 Yuya Osako

🔑🧠 @takumina0116

🔑🧤 @gonchan20



The @jfa_samuraiblue are yet to concede in the #AsianCup2019 KO stage! Here are 3 players who contributed majorly to 🇯🇵's success this tournament 👇 pic.twitter.com/LUFPJrOZLB