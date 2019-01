Real Madrid vs Girona EN VIVO partido por Copa del Rey

EN VIVO: Real Madrid está en una racha embalada por eso buscará avanzar en la Copa del Rey para sumar un trofeo más a su galería de triunfos. 'Los Blancos' dirigidos por Santiago Solari jugarán hoy jueves en la segunda etapa de su enfrentamiento de cuartos de final contra el complejo Girona.

EN VIVO: El objetivo de 'Los Madridistas' es seguir adelante después de la debacle del año pasado que los vio eliminados de forma increíble a manos del débil Leganés, pero motivado al ciento por ciento por su hinchada que acompañó desde el principio de la ronda.

El primer duelo entre Real Madrid y Girona FC por la Copa del Rey actual se presenció la semana pasada, y fue un golpe de autoridad por 4-2 para el equipo de la capital. A pesar de recibir temprano dos goles, después Sergio Ramos y Karim Benzema le dieron al equipo algo de respiro antes de este duelo por la vuelta entre ambos conjuntos.

El técnico de Girona FC lo tiene claro, sabe lo que se jugará hoy: "Pasar a semifinales sería histórico para el club e ilusionante para nosotros. Esperamos poder darle un buen regalo a nuestra afición y afrontamos el partido con mucha ilusión".

Además, también señaló lo importante que es Real Madrid jugando de forma seria en un torneo como la Copa del Rey: "Esperamos un equipo que dio su mejor versión en la ida y ante esa propuesta que hicieron respondimos dando la cara y con un buen nivel. Está en un momento en el que ha recuperado las sensaciones del pasado y su nivel de juego y competitividad están siendo muy altas. Pero aún así, nosotros fuimos capaces de dar la cara y es el objetivo. Esperamos el mejor rival posible para estar preparados y si después no dan su nivel tendremos más opciones de conseguir lo que buscamos".

Real Madrid 4-2 Girona / Copa del Rey 2019

POSIBLES ALINEACIONES - REAL MADRID VS GIRONA FC:

XI REAL MADRID: Navas; Odriozola, Ramos, Nacho, Marcelo; Llorente, Kroos, Isco; Vinicius, Bale, Mariano.

XI GIRONA FC: Bono; Alcalá, Espinosa, Juanpe; Porro, García, Pons, Granell, Valery; Portu, Stuani.

Girona FC 1-4 Real Madrid / Liga Santander 2018

GUÍA DE CANALES - PAÍS POR PAÍS - REAL MADRID VS GIRONA FC:

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

China: PPTV Sport China

Colombia:DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica:Sky HD

Croacia:Arena Sport 1

Curacao: DIRECTV Sports Caribbean

República Dominicana:Sky HD

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador: Sky HD

Finlandia: Elisa

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1

Alemania: DAZN

Guatemala:Sky HD

Honduras: Sky HD

Internacional: Bet365

Italia: DAZN

Japón: DAZN

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Países Bajos: Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Portugal: Sport TV1

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

Qatar: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3

España: beIN LaLiga, beIN Sports Connect España, Movistar+

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO EL ENCUENTRO ENTRE Real Madrid vs Girona FC EN VIVO ONLINE por La Copa del Rey?

En Internet el duelo entre Real Madrid vs Girona FC EN VIVO ONLINE por la Copa del Rey, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.