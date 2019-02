Ricardo Gareca escogió los mejores futbolistas de Sudamerica y también del Perú [VIDEO]

En Twitter un popular juego se ha vuelto viral en esta red social, se trata de que los usuarios elijan al mejor jugador de cada selección sudamericano que hayan visto en su vida. Miles de personas se han sumado a este reto, incluído el entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca.

El popular ‘tigre’ respondió esta interrogante durante una reciente entrevista con ESPN y eligió a los mejores jugadores de cada país de esta parte del mundo. Y tampoco se olvidó de la Selección Peruana donde no dio solo un nombre, sino tres.

Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Christian Cueva fueron los elegidos por Ricardo Gareca como los mejores jugadores peruano al considerar que todos están en un mismo nivel: "Se me viene Guerrero. Dentro de lo que es Paolo, Jefferson, Cueva... son jugadores que están casi en un nivel muy parejo en ese aspecto".

Por otro lado, al ser consultado por los bolivianos, el entrenador argentino no quiso responder al considerar que el equipo altiplánico se encuentra por un proceso de transición: "Está en un proceso en estos momentos, no me atrevería a decir un nombre. Está en un proceso de recambio, de ver nuevos nombres".

Los jugadores elegidos por Ricardo Gareca

Brasil: Neymar

Bolivia: Ninguno

Ecuador: Felipe Caicedo

Colombia: James Rodríguez

Uruguay: Luis Suárez

Argentina: Lionel Messi

Paraguay: Miguel Almirón

Chile: Jorge Valdivia

Venezuela: Yeferson Soteldo