Tras caerse su pase a Independiente, Christian Cueva tiene todo arreglado con Santos de Brasil

No llegará a Argentina, pero si a Brasil. Christian Cueva ahora se encuentra a punto de fichar por el Santos de ese país tras caerse su fichaje al Independiente de Avellaneda. Y es que desde el país de la samba aseguran que la dirigencia del ‘Peixe’ está dispuesto a pagar lo pedido por el volante de la Selección Peruana que dejó fuera de la carrera al ‘rojo’.

Finalmente, el volante nacional no jugará en Argentina, debido a un aumento de dinero por el pase que pidió el futbolista nacional y que Independiente no está dispuesto a pagar. Incluso el entrenador, Ariel Holan, declaró este domingo que la dirigencia no pretende hipotecar el club por ningún jugador.

Y tras conocer el rechazo de Independiente, Santos se metió por los palos y hasta ya tendría acuerdo arreglado con Krasnodar por la forma de pago del traspaso de Christian Cueva. Desde Brasil aseguran que la directiva del ‘Peixe’ pagará los 7 millones de dólares que pidió el cuadro ruso por cuatro temporadas.

Solo falta la autorización de Sao Paulo, quien aún cuenta con un porcentaje de una futura venta del peruano, para finalizar la negociación. Incluso los medios brasileños aseguran que Christian Cueva llegará mañana a Brasil para terminar de cerrar su fichaje al Santos de Jorge Sampaoli.