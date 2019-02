Emiliano Sala: ¿Por qué suspendieron la búsqueda del otro cuerpo?

La tarde del pasado miércoles, el Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIB) confirmó el rescate del cuerpo encontrado en el interior del avión en el que viajaba Emiliano Sala y que se hallaba en el fondo del Canal de la Mancha. Según el periodista Christian Martin, las autoridades se pronunciarán en las próximas horas sobre la identificación del mismo.

El barco Geo Ocean III, que consiguió rescatar del fondo del Canal el único cuerpo encontrado, no pudo recuperar al avión ni continuar la búsqueda del otro cuerpo debido a las malas condiciones climáticas. A pesar de ello, la embarcación pudo filmar a la avioneta: dicho material servirá para las respectivas investigaciones y así aclarar las causas del accidente.

"Desafortunadamente, los intentos de recuperar los restos de la aeronave no tuvieron éxito antes de que las malas condiciones meteorológicas obligaran a detener las operaciones. El pronóstico del tiempo para el futuro previsible es deficiente y, por lo tanto, se tomó la difícil decisión de finalizar la operación", fue el comunicado enviado por el Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos del Reino Unido.

"El cuerpo está siendo llevado a Portland para ser pasado al cuidado del forense de Dorset. Aunque no fue posible recuperar la aeronave, se espera que el extenso registro de video capturado por el ROV proporcione evidencia valiosa para nuestra investigación de seguridad", agregaron.

Update: AAIB investigation into the loss of light aircraft N264DB https://t.co/nlUR7G0fyZ pic.twitter.com/lOH8ZiLJJJ