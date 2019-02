Prensa de Estados Unidos: "Alexander Callens está enfocado en la temporada 2019 con el New York City"

Ya son ocho temporadas que Alexander Callens se mantiene vigente en el exterior. El zaguero de la selección peruana emigró de su querido Sport Boys en el año 2011 a la Real Sociedad, equipo de la Primera División. Con 21 años, jugó gran parte de su estancia en España en el equipo B.

Posterior a ello, pasó a las filas del Numancia, equipo de la Segunda División, en donde fue uno de los pilares fundamentales. Sus buenas actuaciones le permitieron ser fichado por New York City, uno de los clubes más importantes de la Major League Soccer. Allí, Callens viene demostrando su valía, a tal punto, de ser considerado uno de los mejores jugadores de la plantilla: fue designado como futbolista del mes de setiembre del New York City.

A pesar de todos estos galardones, Callens no ha sido llamado constantemente a la selección peruana. En su puesto, hay varios jugadores nacionales que pelean su puesto: Miguel Araujo, Luis Abram, Anderson Santamaría, Christian Ramos. La poca "visibilidad" que tendría la MLS habría conllevado a que el zaguero de 26 años decida a regresar a nuestro país para mantenerse en vitrina, a fin de llegar a la 'Bicolor' para la Copa América Brasil 2019.

Es allí donde nació el rumor de una posible llegada a Alianza Lima. Este dicho tomó fuerza luego que el entrenador de los 'blanquiazules', Miguel Ángel Russo, no descarte la posibilidad que el nuevo refuerzo sea defensa. Sin embargo, según la versión de la prensa de Estados Unidos, nada de lo mencionado es cierto.

"Alex Callens dice que los informes sobre él, que quiere irse New York City, no son "verdaderos". Respeta a Alianza Lima. Dijo que es "increíblemente feliz" después de extender su contrato con New York City. Se mantiene enfocado en la temporada 2019. También cabe señalar que la directiva del club no han sido contactados para una posible transferencia", indicó el periodista Kyle Schnitzer.

Alex Callens says reports about him wanting to leave #NYCFC are "not true."



While he respect Alianza Lima, he said he's "incredibly happy" at @NYCFC after extending his contract last season and remains focused on the 2019 season.